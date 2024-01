NRK svarer: Still spørsmål om skiteknikk og smøring til Anders Aukland

Timo Werner gjør comeback i Premier League – klar for utlån til Tottenham

Den tyske spissen Timo Werner lånes ut fra Bundesliga-klubben RB Leipzig til Tottenham i Premier League.

Det skriver klubbene på sine hjemmesider. Werner fullførte den medisinske undersøkelsen tidlig tirsdag formiddag.

Samtalene mellom Tottenham og Leipzig tiltok på tampen av forrige uke, og lørdag bekreftet sistnevnte at Werner var i forhandlinger med en annen klubb. Nå er det hele formalisert.

Dermed er det duket for et comeback i Premier League for Werner. Tyskeren spilte i Chelsea mellom 2020 og 2022. Der ble det imidlertid ingen stor suksess. Han noterte seg for 23 mål og 21 målgivende på 89 kamper.

Werner fant raskt tilbake til toppnivået i Leipzig, men denne sesongen har det kun blitt to mål på 14 kamper. 27-åringens fasit etter 54 kamper er 18 mål og sju målgivende.

Tottenham ligger på 5.-plass i Premier League med 39 poeng etter 20 serierunder. Det skiller seks poeng opp til serieleder Liverpool. (NTB)