NRK sender langløpet Marcialonga frå Italia kl. 08.00, søndag 29. januar.

Både før rennet og undervegs kan du her sende inn spørsmål til kommentator Ole Kristian Stoltenberg og ekspert Simen Østensen.

Fleire sjåarar har lagt merke til at nokre eldre herrar med startnummer stadig blir passert i løypa, og spurde kommentatorane kven dette er.

– Det må tilhøyre 50-årsjubileet, då det er 50. gang Marcialonga blir arrangert, seier Stoltenberg.

– Det er ein klasse der ein går med tradisjonelt, godt gammaldags skiutstyr, legg Østensen til.

Løpere med gammelt utstyr i Marcialonga

Denne klassa er reservert for 50 utøvarar, som skal gå heile løypa med ski og påkledning som er frå før 1971, som var året løpet blei arrangert for første gang.

Her må dei betale ei påmeldingsavgift pålydande 28 norske kroner, som er det same utøvarane måtte betale for å ta del i den aller første utgåva av Marcialonga.

Startskotet gjekk ein time før konkurranseklassa, noko som gjorde at ein gjennom dagen såg løparar i tradisjonelt utstyr bli passert av tetgruppa.

Spørsmål til kommentatorane

Gjestekommentator, og proffsyklist Carl Fredrik Hagen blei av ein sjåar utfordra på kor lenge han kunne følgt med gruppa i teten:

– Vi må hugse at eg har aldri staka som dei gjer no. Eg trur realistisk, dersom eg skulle stilt på start i dag og staka med teten, så hadde eg i botn gass følgt eit par kilometer, trur Hagen.

– Men det er ikkje kapasiteten det går på?, spør kommentator Stoltenberg.

– Det går på spesifikk styrke og teknikk i høg fart, så eg hadde falt gjennom, seier Hagen, som viser til eit romjulsrenn der han møtte løparar frå Team Ragde og var med på deira oppvarming der det skulle stakast.

– Det tok ikkje mange minutt før eg måtte hjelpe til med beina, og dei utøvarane varma berre opp, seier han.

Ein annan sjåar var nysgjerrig på kva type ski som blir bruka i eit renn som Marcialonga, der det blir staka gjennom heile traseen.

– Nokre utøvarar går på skøyteski, nokre går på klassiskski, medan nokre også går på nokre spesiallaga skøyteski, laud svaret.

«Jørgen Nordhagen er eit kjempetalent i sykkel og langrenn. Kor lenge er det mogleg å kombinere det, før ein må ta eit val?»

– Eg meiner personleg at å vere allsidig så lenge som overhovud mogleg er viktig. Han må for all del ikkje slutte å gå på ski i den alderen han er i no. Men det er også viktig at han tek eit val som han har trua på, som han no har gjort, svarar Hagen.

«Kva er den klumpen på leggen til blant anna dei fremste damene?»

– Det er anten ein form for varmesole, eller varmesokkar dei har på seg, så er klumpen på leggen batteriet. Det kan bli frykteleg kaldt når ein står og stakar, då det er lite bevegelse i beina, og skoa med karbonsolar ikkje er dei varmaste ein har på seg, svarar Østensen.

