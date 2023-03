NRK svarer: Still ekspertene spørsmål om Birkebeinerrennet her

Ingen Pedri mot Norge

Pedri blir ikke en spiller Norge må forholde seg til i bortemøtet med Spania i EM-kvalifiseringen 25. mars. Barcelona-juvelen er ute av den spanske troppen.

Spanias fotballforbund opplyste om forfallet fredag kveld. Det skjedde bare noen timer etter at Luis de la Fuente presenterte sitt første uttak som landslagssjef.

I en melding står det at 20-årige Pedri står over kampene mot Norge og Skottland etter samtaler mellom spiller, Barcelona og landslagets medisinske apparat. Det blir opplyst at man vurderer mulighetene for å hente inn en erstatter.

Denne sesongen har Pedri vært en viktig bidragsyter på midtbanen for La Liga-lederen. Til tross for sin unge alder står han allerede med over 100 Barcelona-kamper på CV-en.

Spanias kamp mot Norge spilles i Malaga og er en del av åpningsrunden i EM-kvalifiseringen. (NTB)