NRK svarer: Still dine Vasalopp-spørsmål her

Kilde tok suveren seier – sikret utforkula for andre år på rad

Aleksander Aamodt Kilde har nesten hatt en liten «seierstørke» til han å være, men i Aspen klinket han til med en suveren utfor og sesongens ellevte verdenscupseier.

– Her kan han avgjøre alt som er av alt mulig. Han leder med nesten sekundet. Den der er knallrå. Den der skal bli fryktelig vanskelig å slå, sa Viaplays kommentator idet Kilde krysset målstreken.

– Det der er beinrått hele veien.

Nordmannen kjørte i mål hele 97 hundredeler foran konkurrentene og den tiden ble vanskelig å slå.

Verken Marco Odermatt, James Crawford eller Vincent Kriechmayr klarte å tukte den suverene tiden til Kilde. Crawford var tettest på og endte 61 hundredeler bak. Odermatt ble nummer tre.

Forrige Kilde-seier var i Kitzbühel 21. januar.

Men Kilde tok mer enn en verdenscupseier i lørdagens renn. For da Kriechmayr, som ligger på plassen bak Kilde i utforcupen, kjørte inn bak nordmannen, ble det klart at Kilde også sikrer utforkula for andre år på rad. I tillegg tangerte han Kjetil André Aamodt på antall verdenscupseiere – 21 i tallet.

Adrian Smiseth Sejersted gjorde alt for å jakte tiden til Kilde, men flere småfeil endte med litt vinglete kjøring. Det førte til at han til slutt kjørte ut. Tiden til Sejersted underveis så ut til å holde til pallen, men som i fredagens renn blir det en skuffende dag for nordmannen. Da lå han an til seier før rennet ble avlyst.