NRK svarer: Still dine spørsmål til Anders Aukland

Medier: Arsenal fryktet at Ødegaard fikk hjernerystelse på trening

Martin Ødegaards forfall for Arsenal den siste tiden skal ha vært knyttet til en hodeskade, ifølge britiske medier.

Daily Mail og Mirror skriver mandag at frykt for en hjernerystelse etter å ha blitt truffet av en ball på trening, er grunnen til at Ødegaard har stått over kampene mot Newcastle og Sevilla den siste tiden.

Episoden skal ha skjedd dagen før Arsenals kamp mot Newcastle 4. november. Reglene for hjernerystelser tilsier at spilleren ikke skal delta i kamp eller trening på seks dager, og man må også være helt symptomfri.

Kapteinen har i tillegg slitt med en hofteskade.

Daily Mail hevder å vite at Ødegaard trolig er tilbake i spill etter landslagspausen.

Ødegaard er ikke med når Norge møter Færøyene og Skottland denne uken. Landslagssjef Ståle Solbakken sa tidligere mandag at han hadde visst om Ødegaards forfall en god stund.

– Nå er han satt i 14 dagers opptrening knyttet til skaden han har, sa Solbakken.

Neste kamp for Arsenal er mot Brentford 25. november.

