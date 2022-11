NRK Svarer: Spør ekspertene om Qatar-VM

Danmark-spiller koronasmittet før Norge-kampen

Danmarks strekspiller Kaja Kamp og assistenttrener Lars Jørgensen er isolert som følge av positive koronatester foran kampen mot Norge i håndball-EM onsdag.

Det opplyser Det danske håndballforbundet (DHF), ifølge nyhetsbyrået Ritzau. Resten av laget er friske og klare til kamp.

«Strekspiller Kaja Kamp Nielsen og assistenttrener Lars Jørgensen er for tiden isolert etter at de begge testet positivt for koronaviruset onsdag. Resten av laget har testet negativt og er tilgjengelig for onsdagens kamp, ​​men alle må PCR-testes på nytt torsdag», heter det i uttalelsen.

De opplyser at hele troppen var gjennom en hurtigtestrunde etter Kamp Nielsens positive test, og det var her Jørgensen testet positivt. (NTB)