Mandag 31. desember gikk fristen ut. Da skulle det russiske antidopingbyrået (Rusada) levere fra seg dopingprøver som er lagret i laboratoriet i Moskva.

Wada ønsker å teste prøvene på nytt for å finne ut hvilke russiske dopere som har vært dopet og hvem som ikke har vært det. Uten tilgang til prøvene er vi ferd med å gå inn i et nytt kapittel i den russiske skandalen.

Et kapittel som kan bli enda mørkere enn noen tidligere kapitler. Her er seks spørsmål og svar om skandalen som igjen ryster internasjonal idrett.

1. Hvorfor er dette et tema igjen nå?

Da Russland ble gjeninnsatt i Wada i september, var det på en soleklar betingelse: Lever ut dopingprøvene fra Moskva-laboratoriet innen 31. desember.

Om de ikke gjorde det, ville det få konsekvenser.

Da Wada skulle få tak i prøvene i desember, fikk de beskjed om at utstyret de ønsket å bruke ikke var godkjent i henhold til russisk lov. Dermed måtte de dra tomhendte hjem.

2. Hva kan konsekvensene bli?

Wada har i praksis to muligheter nå: De kan utestenge det russiske antidopingbyrået (Rusada) igjen, eller de kan forlenge fristen for utlevering av prøver.

Det første alternativet er trolig det mest sannsynlige.

I tillegg står det i Wadas regelverk at dersom de utestenger en nasjon, må dette landet oppfylle samtlige krav fullt og helt før de kan bli gjeninnsatt. Dermed vil en gjeninnsettelse for Russland bli en vanskelig oppgave uten å legge frem samtlige beviser.

3. Hvorfor er det så vanskelig å kaste ut Russland?

Flere har tatt til orde for en ny utestengelse av Rusada. Det er ikke bare lett for Wada.

Russland er en stor og mektig nasjon, og en like mektig idrettsnasjon. Å sanksjonere et land som Russland, innebærer en stor økonomisk risiko for idrettsorganisasjonene. Derfor er de redde for å foreta seg noe for drastisk.

Er båndene mellom IOC og Russland så sterke at man faller ned på feil beslutninger? Foto: Charlie Riedel / Ap

IOC er den største idrettsorganisasjonen. De eier og finansierer 50 % av Wada. Den andre halvdelen er det myndighetene i verden som eier. Idrettens interesser i Russland kan fort havne i konflikt med Wadas interesser. Akkurat nå har IOC presidenten i Wada, noe som kan være forklaringen på at interessekonflikten har påvirket avgjørelsen.

– Det er et vanskelig samspill. Det er krefter i IOC som vil ha Russland tilbake i varmen igjen. Wada vil nok ikke det, men vi er nødt til å foreta oss noe. Det må Wada og IOC gå sammen om. Jeg er redd for at det er vanskelig å få til, sier æresmedlem i IOC, Gerhard Heiberg.

4. Blir russerne kastet ut fra vinterens VM?

Dersom Wada kaster ut RUSADA, kan det få store konsekvenser for utøverne. I Wadas eget regelverk står det at de har myndighet til å nekte utøvere å delta i OL og andre idrettsarrangementer. Med andre ord kan russiske utøvere bli utestengt fra både forskjellige VM og OL i fremtiden. Blant annet ski-VM i Seefeld i 2019.

Gerhard Heiberg mener det begynner å bli en fastlåst situasjon mellom IOC og Wada. Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

– Jeg håper at russiske utøvere får delta, men kanskje ikke under russisk flagg. De påviselig rene utøverne kan få delta, men under et nøytralt flagg. Under OL er det IOC-flagget. Her er det FIS-banneret. Jeg håper man finner en løsning, sier Heiberg.

5. Hva skjer fremover?

Wadas uavhengige komite for regeletterlevelse (CRC) skal i utgangspunktet møtes 14.–15. januar for å diskutere om Russland skal kastes ut. Deretter kommer de med en innstilling til styret i Wada, som formelt tar avgjørelsen på om Russland kastes ut.

Wadas krav om å få tilgang til prøvene, blir neppe firet på. Dermed kan en slik utestengelse også bli langvarig.

6. Hva skjer når man får prøvene?

Hele poenget med å få tilgang til originalprøvene er for å kunne utestenge doperne, og la de rene utøverne slippe mistanke.

Så er naturligvis også et spørsmål om prøvene faktisk fortsatt finnes. Laboratoriet har vært stengt siden 2015, men ingen kan garantere for at prøvene faktisk er der inne uten å ha blitt manipulert.

– Det tør jeg ikke spekulere i. Jeg håper at hvis vi kommer inn, er de ikke tuklet med. Vi har ikke noen beviser for det i dag. Men forhåpentligvis kommer vi inn i laboratoriet uten at det har skjedd noe der. Men noe bevis har vi ikke på det nåværende tidspunkt, sier Heiberg.