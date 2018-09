Hva skjer ved gjeninnsetting av Russland som Wada-medlem?

Det er ikke sikkert at konsekvensene blir merkbare, iallfall ikke med det samme. De fleste særforbundene har ikke utestengt Russland, slik at russiske utøvere har deltatt internasjonalt på vanlig måte også siden Rusada-utestengelsen.

IOC tok Russland inn i varmen igjen rett etter at Pyeongchang-OL var slutt.

IAAF skal diskutere Russlands status på nytt i desember, altså i god tid før neste sesong begynner.

Les også: Rodtsjenkovs advokat slakter WADAs avgjørelse: – Svik mot rene utøvere

Derfor er dette en sak nå

Compliance Review Committee (CRC), som er en komité under Wada, har anbefalt at Wada på sitt styremøte 20. september tar inn igjen Russlands antidopingkomite (Rusada). Landet ble utestengt i 2015 etter avsløringene om omfattende og statlig styrt doping.

CRC-anbefalingen er møtt med kritikk fra flere hold.

CRC mener imidlertid at de har fått gode nok løfter fra Russland om at Wada vil få fullt innsyn i rapporter og prøver fra dopinglaboratoriet i Moskva, samt en innrømmelse av statlig styrt doping, slik som McLaren-rapporten avslørte.

Dette har hele tiden vært de to viktigste kravene fra Wada.

De viktigste Wada-kravene

Et av kravene for at Russland skal tas inn i varmen igjen, er at de anerkjenner McLaren-rapporten, rapporten som avslørte at russiske utøvere hadde deltatt i et statlig dopingprogram.

Det kravet har i ettertid blitt endret av Wada til at Russland skal anerkjenne rapporten til Schmid-kommisjonen.

Schmid-rapporten, som kom etterpå, konkluderte med å utestenge russerne fra vinter-OL i Pyeongchang, men mente at Russland kunne delta under nøytralt flagg.

I Schmid-rapporten står det ikke direkte at statlig styrt doping har funnet sted. Den legger i stedet ansvaret over på navngitte enkeltpersoner i det russiske systemet.

Rapporten er også noe mindre kritisk enn det Mc-Laren-rapporten er.

Saken fortsetter videre under bildet

Ifølge nettstedet Insidethegames er Russland gjeninnsatt med ni stemmer for, to mot og et styremedlem som avsto fra å stemme. Foto: Maxim Shemetov / Reuters

Hva sier Russland?

Russland har hele tiden benektet at statsstyrt doping har funnet sted, men har likevel valgt å anerkjenne IOCs behandling av Schmid-rapporten, selv om de aldri har sagt at de godtar selve innholdet i den.

Sportsminister Pavel Kolobkov har også lovet full tilgang til Moskva-laboratoriet. Men først etter at Russland er tatt opp som fullverdig medlem i Wada igjen.

Bakgrunn: Forklaringene som felte Russland-toppene

Dette er aktørene

Wada (Verdens antidopingorganisasjon) skal samordne kampen mot doping i idretten. Fra starten i 1999 var den finansiert av IOC, men senere har medlemslandene finansiert 50 prosent av midlene. Britiske Craig Reedie er president. Linda Hofstad Helleland er visepresident, og vil stille som presidentkandidat ved valget neste år.

CRC er Wadas kontrollkomité, og har ansvaret for å se til at medlemslandene følger opp Wadas regelverk.

IOC er den internasjonale olympiske komité, som er suveren i avgjørelser om hvem som skal få delta i OL – uavhengig av hva andre organisasjoner bestemmer seg for. Under vinter-OL i Pyeongchang utestengte IOC Russland som nasjon, men lot mange av de russiske utøverne delta som uavhengige utøvere.

Rusada er den russiske antidopingorganisasjonen.

Den ble suspendert av Wada i november 2015 etter en Wada-rapport om omfattende russisk dopingjuks. Rapporten kom etter at en tysk tv-dokumentar hadde avslørt jukset.

Tidligere sportsminister Vitaly Mutko er utestengt fra alle fremtidige OL. Foto: Sergei Karpukhin / AFP

Hva har skjedd tidligere?

Russland – eller mer presist det russiske antidopingbyrået Rusada – ble stengt ute fra Wada på grunn av påstander og dokumentasjon av statlig styrt russisk doping over flere år, i alle fall siden 2011.

Ikke minst under OL i Sotsji i 2014, der det skal ha foregått storstilt operasjon der dopingprøver av russiske utøvere ble byttet ut med reine prøver.

Dette arbeidet skal ha blitt ledet av Grigorij Rodtsjenkov.

Men i 2015 flyktet han fra Russland til USA, der han bor på hemmelig adresse. Han har under FBI-beskyttelse forklart hvordan jukset foregikk, og mye av rapportene som er kommet seinere, er bygd på Rodtsjenkovs forklaringer.

IOC overlot til de internasjonale særforbundene å avgjøre hvem som skulle få delta i Rio-OL i 2016. Dermed ble det stor forskjell på hvor mange russere som fikk delta i de ulike idrettene.

Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) har i prinsippet utestengt Russland siden 2015. Bare de som har blitt regelmessig testet av uavhengige kontrollører, har fått delta i mesterskap, og da som nøytrale utøvere.

Også det internasjonale para-idrettsforbundet har utestengt Russland på grunn av dopingbeskyldningene. Resultatet var at landet ikke fikk delta i Paralympics verken i Rio i 2016 eller Pyeongchang i vinter.

Tidligere sportsminister Vitaly Mutko er utestengt fra alle fremtidige OL av IOC. Mutko var minister under Sotsji-OL.