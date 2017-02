NRK-kommentator hasteoperert etter prolaps

Søndag formiddag var Glomnes i ferd med å komme seg ut da brannalarmen gikk på hotellet NRK bor på utenfor VM-byen Lahti.

Da gikk det galt.

– Jeg måtte ned for å ta på meg sko. Da smeller det bare i ryggen og jeg skjønner at enten detter jeg ned på gulvet eller så må jeg ta to steg mot sengen før jeg faller sammen, forteller Glomnes.

– Der ble jeg liggende uten å være i stand til å bevege noe. Ikke hodet en gang.

IKKE PLANLAGT: Det var ikke slik hoppkommentator Ingrid Sørli Glomnes så for seg at VM skulle bli. Men etter en vellykket prolapsoperasjon håper hun å rekke lørdagens lagkonkurranse. Foto: Johan Remen Evensen / NRK

«Du må hjelpe meg»

Brannalarmen fortsatte å ule, mens hun lå hjelpeløs i sengen. Heldigvis fikk hun tak i NRKs ekspertkommentator Johan Remen Evensen.

– Først våknet jeg av brannalarmen og hastet ut av rommet. På veien får jeg SMS fra Ingrid, som skriver: «Du må hjelpe meg». Hun sender meg koden til rommet, men så har hun satt på sikringslåsen, forteller NRKs hoppekspert, og utdyper:

– Mens brannalarmen går, kommer jeg ikke inn. Hun roper at hun ikke kan bevege seg, og da blir jeg veldig stresset. Etter hvert får vi tak i et blad og hekter av låsen.

– Følte meg veldig dum

Inne på rommet finner han Glomnes liggende med hodet ned i dynen. NRKs hoppekspert hjelper henne med å få i seg smertestillende. Etter å ha ligget i sengen en stund ønsker Glomnes å se hvordan formen er. Hun bestemmer seg for å gå litt rundt i hotellgangen.

– Det var ikke så smart. Jeg besvimte i gangen, forteller NRKs radiokommentator.

HJELP: Johan Remen Evensen måtte hjelpe til da kollegaen fikk vondt i ryggen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Da måtte Evensen trå til igjen.

– Hun svartnet og gikk rett i bakken. Da fikk vi henne tilbake i sengen og ba henne hvile, sier Evensen.

Mistet følelsen

Evensen reiste etter hvert til hoppbakken for å kommentere søndagens mixed lagkonkurranse på tv sammen med Christian Nilssen, men på hotellet merker Glomnes etter hvert at hun ikke har følelsen i det venstre beinet.

– Etter å ha kommentert rennet, får vi melding om at hun ikke kan røre venstre bein. Da tar vi avgjørelsen om å ringe ambulanse, forteller Evensen.

– Jeg følte meg veldig dum, forteller Glomnes, om det å bli hentet i ambulanse.

Vil kommentere til lørdag

På sykehuset fikk hun så beskjed om at hun hadde pådratt seg en prolaps. Da bestemte hun seg for å operere i Lahti.

– Nå er jeg her på sykehuset da. Det var en vellykket operasjon, forteller Glomnes.

Til nå har hun gått glipp av mixed-konkurransen søndag, men Glomnes er superoptimistisk og håper å være tilbake i kommentatorstolen senest under lørdagens lagkonkurranse.

– Jeg har lyst til å avslutte VM med stil jeg også, sier NRK-kommentatoren.

I mellomtiden stepper langrennskommentator Jann Post inn som hoppkommentator på radio under torsdagens storbakkerenn, sammen med ekspert Anders Jacobsen.

På TV kommenterer Christian Nilssen og Johan Remen Evensen som planlagt.