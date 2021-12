NRK-kilder: Forbundet presset Klæbo om økonomiske følger av sponsornekt

Det var nemlig en svært preget Klæbo som torsdag møtte til pressekonferanse på utøverhotellet på Lillehammer.

Det som skal være en jubelhelg med verdenscup på hjemmebane har i stedet blitt noe helt annet for Norges store stjerne på herresiden.

25-åringen ville ikke kommentere 17 spørsmål knyttet til konflikten med ledelsen i Skiforbundet.

Han uttalte at han var lei.

– Jeg synes Johannes var veldig tydelig i sitt kroppsspråk og i sine uttalelser. Han virker misfornøyd, umotivert og preget, vurderer NRK-ekspert Fredrik Aukland.

Nektet å fronte samarbeid

Det hele startet etter at Adresseavisen mandag fortalte at Klæbo nektet å gå med forbundets nye sponsor, nemlig Viaplay, på konkurransedressen.

MED OG UTEN LOGO: Johannes Høsflot Klæbo og Erik Valnes, her under verdenscupsprinten i Ruka sist helg. En har ifølge Norges Skiforbund rett logobekledning. Den andre ikke. Foto: Torstein Bøe / NTB

Viaplay er eid av NENT-gruppen og har rettighetene til verdenscupen i langrenn. For Klæbo var det et spørsmål om verdier. Han ville ikke fronte et samarbeid det gikk an å stille spørsmål rundt uavhengigheten og troverdigheten ved.

I dette tilfellet når Viaplay skulle dekke ham og landslaget journalistisk, samtidig som de hadde investert i lagene gjennom en kommersiell avtale. Han varslet samtidig at han kom til å fortsette å nekte å bruke logoen.

– Bjervig har vært fremme med pisken

Men torsdag morgen kom pressemeldingen fra Norges Skiforbund og langrennssjef Espen Bjervig om at Klæbo hadde snudd. Partene var fortsatt uenige, men skistjernen aksepterte at han måtte føye seg etter reglene.

VILLE IKKE KOMMENTERE: Johannes Høsflot Klæbo. Foto: Geir Olsen / NTB

Hva skjedde i dagene fra saken ble kjent tidligere i uken og frem til pressemeldingen?

– Det virker som Bjervig har vært framme med pisken, sa Emil Iversen om situasjonen.

Etter det NRK forstår var «deadline» for å finne en løsning onsdag kveld, før ski-profilene torsdag skulle møte til pressekonferanse før verdenscupen fortsetter på Lillehammer til helgen.

Formidlet økonomiske konsekvenser

Under pressekonferansen gjentok langrennssjef Espen Bjervig at de var enige om å være uenige, at partene hele tiden var opptatt av å se løsninger underveis i prosessen og nå var klare for å se fremover. Men spillet i kulissene har vært mer dramatisk.

Ingen i ski-ledelsen ønsker å kommentere noen detaljer, men ifølge kilder ble det mest dramatiske skrittet mot skistjernen diskutert tidlig i ski-ledelsen. Nemlig å gi ham startnekt i konkurransene på Lillehammer.

Så langt gikk det aldri, ettersom en slik avgjørelse må bli tatt opp på skistyrenivå.

Men det ble videre sjekket om Klæbo hadde brutt klausuler i landslagsavtalen og gjort en vurdering av om det utløste krav om erstatning eller annen mulig sanksjon, som å begrense sportslig støtte.

Med andre ord om hvordan Klæbo eventuelt måtte stå dels til ansvar for at avtalen med Viaplay eventuelt ikke ville bli overholdt og de økonomiske konsekvensene av det. Ifølge kilder er det også blitt formidlet til skistjernen og slik NRK forstår det blitt opplevd som et press.

LANGRENNSSJEF: Espen Bjervig. Foto: Geir Olsen / NTB

– Hypotetisk spørsmål

Det er umulig å si hvor mye de siste dagene har påvirket Klæbo. Han ville altså ikke si noe om hvordan han har opplevd dem. Det eneste han ville si på pressekonferansen om sitt eget humør, var at det lå på en treer på en skala opp til ti.

Langrennssjef Espen Bjervig ville heller ikke kommentere noe rundt hva ski-ledelsen har foretatt seg i saken og heller ikke hva slags kommunikasjon han har hatt med Klæbo utover at de har diskutert løsninger.

Han sier til NRK at «det er et hypotetisk spørsmål» om hvorvidt Klæbo hadde fått en straff dersom han fortsatte å nekte å bruke Viaplay-logoen.

– Men varslet dere at en slik handling kunne medføre sanksjoner?

– Johannes, faren hans og jeg har hatt dialog rundt uenigheten rundt avtalen og så respekterer vi at vi har forskjellige synspunkter rundt kompleksiteten det er i en kommersiell avtale med et mediehus.

– Han har sagt at dette er et verdispørsmål, kunne dere straffet ham for å ikke ønske å bruke logoen?

– Det er et hypotetisk spørsmål. Norges Skiforbund er en organisasjon som er rigget for å drive med skiaktivitet og drift av topp og bredde. Vi er ikke rigget for, eller har et system for, hvordan man skal reagere på en overtredelse.

Pappa og manager, Haakon Klæbo, sier til NRK at saken nå er et tilbakelagt kapittel og ønsker ikke å kommentere saken.

NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt kommenterer saken her: