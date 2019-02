Det erfarer NRK onsdag. Utøverne skal ifølge NRKs opplysninger ha fått beskjed tidligere denne uken, kort tid etter NM i Meråker.

Uttaket har naturligvis blitt en stor «snakkis» i landslagsmiljøet siden.

Fem mann kjempet om fire plasser – og landslagsledelsen har etter det NRK erfarer landet ned på at Johannes Høsflot Klæbo, Martin Johnsrud Sundby, Sjur Røthe og Emil Iversen er inne på laget.

Derme er altså Simen Hegstad Krüger ute av laget.

– Vraker en reell gullkandidat

Det til tross for at han viste form med en andreplass på 15 km fristil i Ulricehamn i det siste verdenscuprennet før uttaket.

– Det er egentlig helt umulig å ta det valget. Man kan like godt trekke lodd blant de fem, og hvis det nå er sånn at olympiamesteren er ute, så ble det han som fikk taperloddet, sier NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn.

– Uansett hvem man vraker av de fem, så vraker man en reell gullkandidat, konstaterer han.

– To usikkerhetsmomenter

Bjørns ekspertkollega Fredrik Aukland synes også det er vanskelig å sette ut en av de fem utøverne, men påpeker at dersom man ser på uttakskriteriene, så «kan man forsvare at Krüger ikke er på laget».

NRK-EKSPERT: Fredrik Aukland, her avbildet under årets utgave av Tour de Ski. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Men det betyr at man får et lag som er avhengig av at Klæbo er i form, sier han, og svarer deretter at de største usikkerhetsmomentene i laget som er tatt ut, er Iversen og Klæbo, fordi de mest sannsynlig kommer til å gå flest distanser i det kommende mesterskapet.

– Dersom de skal gå fem distanser, er det ikke gitt at de er i superform denne dagen. Ser man på helheten, er det litt usikkerhetsmoment ved de som skal gå flest distanser, sier Aukland.

Mener Klæbo må få bygge form

Om Krüger hadde vært inne på laget, hadde det trolig gått på bekostning av Johannes Høsflot Klæbo. Klæbo klarte ikke å henge med i OL-tremila i fjor, og klarte noe mer overraskende heller ikke å henge med i NM-tremila lørdag.

Torgeir Bjørn vil likevel ikke kritisere landslagsledelsen for å ha Klæbo på laget.

– Da han valgte å gå Tour de Ski helt til ende, med den belastningen det medfører, må man ta hensyn til at han får den treningsperioden han trenger for å bygge opp en ny formtopp til VM, helst en formtopp som er enda høyere, sier Bjørn.

Johannes Høsflot Klæbo vant altså Tour de Ski og leder også verdenscupen sammenlagt.

Før helgen: – Kjedelig

Krüger har ikke besvart NRKs henvendelser onsdag, men i et intervju etter 30 kilometeren med skibytte, der han ble nummer fire bak nettopp Iversen, Røthe og Sundby, svarte han følgende på hvordan det ville føles for ham, som regjerende olympisk mester, å bli vraket.

RENNET SOM AVGJORDE? Emil Iversen (foran til venstre) drar på Sjur Røthe (bak), Martin Johnsrud Sundby (foran til høyre) og Simen Hegstad Krüger (bak høyre) under 30 kilometeren i NM lørdag. I den rekkefølgen ble også resultatlisten til slutt. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

– Sånn har det blitt. Det er såpass mange som går fort her i Norge og i år er det veldig mange som har levert knallsterkt i verdenscupen. Da er vi i den situasjonen at det er så godt kvalifiserte løpere, at en som er kandidat til å ta gull på en topp dag, ikke får gå, sa han.

Krüger la deretter til «at det er kjedelig, men at det er sånn det er», før han understreket at en vraking er noe man er innstilt og forberedt på.

Da NRK også spurte om han følte han var ute av laget etter fjerdeplassen i NM, svarte 25-åringen slik:

– Nei, jeg føler ikke jeg er ute. Men jeg vet ikke om jeg føler jeg er inne heller. Vi må vente til det laget kommer ut. Jeg vet at de som tar ut laget klør seg i hodet og synes det er en fryktelig vanskelig jobb. Uansett hvordan det blir så er det i alle fall en løper som er godt kvalifisert som ikke får gå. Det er kjipt uansett hvem det blir.

«Ingen kommentar»

Onsdag ettermiddag fikk NRK tak i allroundtrener Eirik Myhr Nossum. Konfrontert med NRKs opplysninger, svarer han følgende i en SMS:

– Vi offentliggjør uttaket på mediedagen på Sjusjøen tirsdag. Utover at jeg har fem stykker som forbereder seg til å gå duathlon i VM, har jeg ingen kommentar, sier han.

Resten av landslagsledelsen har ikke besvart NRKs henvendelser. Flere av utøverne ønsker ikke å si noe om uttaket til konkurransen som er VMs aller første distanserenn, mens enkelte andre løpere og Klæbos pappa og manager, Haakon, har ikke vært tilgjengelig.

Regjerende olympisk mester

VM åpner med sprint den 21. februar, mens 30 kilometeren med skibytte går to dager senere, nemlig lørdag 23. februar.

At Krüger vrakes må regnes som svært oppsiktsvekkende. 25-åringen fra Lyn Ski vant tremila i OL i 2018.

TOK OL-GULL: Simen Hegstad Krüger, her fra medaljeseremonien etter 30 kilometeren med skibytte under OL i Pyeongchang i fjor. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Han startet dét rennet med å falle og brekke staven, men hentet seg opp i tet igjen. Deretter leverte han en avslutning det luktet svidd av. Og så vant han nærmest sensasjonelt på den aller største scenen for langrennsløperne.

– Stor utfordring

– Krüger tok to gull og ett sølv i OL i fjor, nå er det plutselig usikkert om han får gå noe som helst annet enn femmila i VM, hva tror du det betyr mentalt for Krüger å få en sånn beskjed rett før mesterskapet?

– Det er helt klart nedslående for Krüger, som har vist ekstremt gode resultater tidligere, og kunne vært med og kjempe om gull på denne distansen. Nå reiser han til et mesterskap og vet at han kanskje bare får gå én distanse. Stafetten er også usikker, han er avhengig av at andre utøvere blir syke, det er en stor utfordring for Simen, sier Aukland.

I år har ikke Krüger vært blant de beste norske på distanse, men blant Norges aller beste fristilsløpere.

Han åpnet med å bli nummer 11 på den 15 kilometer klassiske intervallstarten i Ruka. Deretter nummer åtte på samme distanse i fristil på Lillehammer.

Krüger ble så nummer syv på tremila i skøyting intervallstart på Beitostølen i desember og fulgte opp med et sterkt skøyterenn i intervallstart i Toblach, hvor han ble nummer to på andre dag av Tour de Ski. I touren ble han til slutt nummer tre etter en fantastisk bakkeklatring opp Alpe Cermis den siste etappen.

Etter Tour de Ski ble Krüger nummer to i skøyterennet i Ulricehamn. Under NM i Meråker, da tremilslaget virkelig skulle avgjøres, ble han imidlertid bare nummer fire – og nå er han ute av det laget til VM.

PS: Allerede tirsdag skal Krüger ifølge Norges Skiforbund møte pressen igjen i forbindelse med landslagets mediedag på Sjusjøen under en såkalt precamp før VM.