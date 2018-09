NRK erfarer: Vedvik skrives trolig ut fra sykehuset i dag

Stavanger-gutten Kåre Vedvik har denne sommeren spilt treningskamper for NFL-laget Baltimore Ravens. 24-åringen imponerte såpass mye at det var forventet at han enten skulle ta en av plassene på laget til Ravens, eller at et annet NFL-lag skulle plukke han opp.

Det var dermed en stor overraskelse da Ravens lørdag kveld skrev at Vedvik var plassert på skadelisten for spillere som har blitt skadet utenfor fotballbanen. Noen timer senere kom nyheten om at nordmannen hadde blitt overfalt og ranet på gata i Baltimore kvelden i forveien.

Skrives trolig ut i dag

24-åringen ble sendt til R Adams Cowley Shock Trauma Center i Baltimore, og har vært på sykehuset siden.

NRK har vært i kontakt med familien til Vedvik, som bekrefter at han mest sannsynlig blir skrevet ut fra sykehuset mandag.

Han skal ha fått fire tenner slått ut, og blitt frastjålet mobil og andre verdisaker, men det går etter forholdene bra med 24-åringen.

– Flere lag fulgte med på Vedvik

Sykehusbesøket kom på verst tenkelig tidspunkt sportslig sett.

Mens Vedvik har vært innlagt på sykehuset har nemlig NFL-lagene hatt sin årlige runde der de plukker opp spillere som ble frigitt fra andre lag. Ettersom Vedvik ble plassert på NFI-listen, og ikke frigitt, var det ingen lag som fikk mulighet til å plukke opp nordmannen.

ESPNs erfarne NFL-journalist Adam Schefter antydet tidligere denne uken at flere NFL-lag hadde tatt kontakt med Ravens for å høre om mulighetene for å skaffe seg den talentfulle kickeren fra Stavanger.

– Flere lag følger nøye med på kicker-situasjonen i Ravens, for å se hva som skjer med Kåre Vedvik, en kicker og punter som har imponert, skrev han.

Usikker NFL-framtid

Det er usikkert hva helgens hendelse har å si for fremtiden hans. Baltimore Ravens-trener John Harbaugh skal holde en pressekonferanse mandag kveld (norsk tid), der det er forventet at han skal adressere situasjonen til Vedvik.

Hvis Vedvik får sjansen i NFL vil han være første nordmann som spiller i en offisiell NFL-kamp siden Leif Dolonen Larsen i 2001, og bare den tredje totalt etter nevnte Dolonen Larsen og NFL-legenden Jan Stenerud.