Verken langrennssjef Espen Bjervig eller allroundtrener Eirik Myhr Nossum ønsker å kommentere noe rundt uttaket, men sistnevnte sier følgende i en kommentar:

– NM betyr fryktelig mye. For dette er en arena der alle får gått og matchet seg mot hverandre. Det er nerven som ligger rundt disse løpene her. Det blir ekstremt viktig med tanke på Ski Tour-uttaket, sier Nossum til NRK.

Han understreker riktignok at også verdenscupen i Falun (om en drøy uke) er med som en del av vurderingsgrunnlaget for uttaket av troppen til Ski Tour 2020 som begynner i Östersund i Sverige 15. februar og som avsluttes i Trondheim åtte dager senere.

TØFT UTTAK: For allroundtrener Eirik Myhr Nossum (høyre). Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Seks profiler er inne

Men NM har plutselig fått stor betydning for uttaket etter at enkelte landslagsløpere av ulike årsaker har underprestert, eller at andre løpere på nivået under elitelagene har overrasket.

For etter det NRK erfarer er Hans Christer Holund, Simen Hegstad Krüger, Johannes Høsflot Klæbo, Emil Iversen, Sjur Røthe og Pål Golberg alle inne på Ski Tour-laget.

Det betyr at det gjenstår fire plasser i Norges ti mann store tropp. Blant disse må fire løpere i tour-troppen være en del av topp 20-listen i sprintcupen.

På listen over de som kjemper om de fire siste plassene i Norges tropp til touren finner vi Martin Johnsrud Sundby og Erik Valnes. Etter solide konkurranser i prøve-VM i Oberstdorf sist helg er duoen trolig nærmest en plass av utfordrerne.

TRØNDERSK HÅP: Jan Thomas Jenssen tok bronse i NM torsdag og er plutselig aktuell for Skitouren i februar. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Krogh orker ikke snakk om uttak

Sammen med Sundby og Valnes er Didrik Tønseth, Sindre Bjørnestad Skar, torsdagens NM-gullvinner Finn-Hågen Krogh, Martin Løwstrøm Nyenget og Jan Thomas Jenssen blant de aller heteste kandidatene til å kvalifisere seg til de gjenstående plassene i tour-laget.

Det ligger an til å bli et rotterace blant syv utøvere om fire plasser.

Krogh, som vant NM-gull på 15 kilometer fristil torsdag, sier følgende om at han ennå ikke er sikret noen plass i verdenscupen:

– Jeg orker ikke tenke så mye på resultat og uttak. Jeg skal gå godt på ski og derav levere automatisk gode skirenn. Jeg koser meg med seieren og ser frem mot neste skirenn.

– Men det er ikke sikkert du blir tatt ut til touren?

– Det vet man aldri med den troppen vi har i Norge. Det viktigste for meg er å bevise for meg selv at jeg kan gå fort. Jeg vet at så lenge jeg er i form, så kan jeg få til det meste.

KJEMPER EN TØFF KAMP: Didrik Tønseth, her fra torsdagens 15 kilometer under NM på Konnerud. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

– Begynner å bli vrient

Didrik Tønseth ble nummer seks, 25 sekunder bak Krogh, på distansen torsdag.

– Det begynner å bli vrient. Jeg burde hatt en pallplassering her. Jeg er ikke helt der jeg skal være.

– Kjenner du på et press?

– Ja, det gjør jeg. Jeg har trent for å vinne skirenn, da er det ikke godt å bli nummer seks, nei, sier Tønseth.

Mandag om en drøy uke kommer laget for det som er det største høydepunktet for flere av de norske utøverne denne sesongen.

Se og følg NM på NRK1 og NRK.no. I dag er det sprint fristil som står på programmet. Følg prologen fra kl. 10.10 og finalene fra 12.15.

Lørdag er det en enda mer viktig NM-distanse med tanke på tour-uttaket, nemlig 30 kilometer klassisk.