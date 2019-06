Etter det NRK erfarer, er Jan Jönsson i dialog med Stabæk etter at Henning Berg forlot klubben på torsdag. Berg overtar nå den kypriotiske klubben Omonia Nikosia.

Det er ventet at Stabæk skal avklare en ny trener i løpet av få dager.

– Har en høy stjerne

NRKs fotballekspert, Morten Morisbak Skjønsberg, har tidligere spilt under nettopp Jönsson i Stabæk.

– Han er jo åpenbart en mann som kjenner klubben godt. Han har et bra fotballhode, og en spillende stil som passer inn, sier Skjønsberg.

– Han er tross alt den eneste treneren som har ført Stabæk til seriegull, så det er jo naturlig at han har en høy stjerne der, legger han til.

Også Carl Erik Torp tror dette vil være en god signering av Stabæk.

– Det er en solid signering hvis det stemmer, og kan forklare noe av hvorfor de slapp Henning Berg så lett, sier Torp.

Hverken Jönsson selv eller sportsdirektør i Stabæk Fotball, Inge André Olsen, har besvart NRKs henvendelser søndag kveld.

Gull i 2008

Jönsson overtok Stabæk i 2005. Han ledet laget fra 1. divisjon det året, til seriegull i 2008.

I 2010 bestemte svensken seg for å gi seg i klubben fordi han ønsket «nye utfordringer».

– Jeg tror han kan passe bra inn, men det er jo som natt og dag siden han var her sist med tanke på ressurser. Til tross for det kan han uansett komme inn å sørge for at Stabæk spiller den fotballen de ønsker å spille, mener Torp.

De utfordringene fikk han et par år senere. Han overtok Rosenborg før 2011-sesongen og tok to bronsemedaljer med trønderne før han fikk sparken i starten av 2012-sesongen.

Jönsson ble nylig arbeidsledig etter et opphold som trener i den japanske klubben Sanfrecce Hiroshima.

De siste ukene har han også vært koblet til trenerjobben i Strømsgodset, men nå kan det altså ende med en retur til Stabæk isteden.