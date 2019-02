NRK erfarer: Iversen vraket seg selv – men er likevel inne på stafettlaget

Det norske stafettlaget består av Johannes Høsflot Klæbo, Martin Johnsrud Sundby, Emil Iversen og Sjur Røthe, etter det NRK erfarer. Det betyr at Didrik Tønseth er ute.

– Perfekt startmann

NRK har ikke klart å bringe på det rene hvilken rekkefølge det blir på tre av etappene. Det eneste som er sikkert er at Klæbo går etappen i fristil.

NRK har ikke fått kontakt med noen i den norske sportsledelsen eller støtteapparatet like før rennstart på damestafetten. Langrennssjef Espen Bjervig har ingen kommentar og viser til at mediene må møte opp ved en av landslagets trailere der laget presenteres klokken 18.00 torsdag.

NRK-ekspert Torgeir Bjørn er ikke i tvil om at det er rett lag som er tatt ut.

NRK-EKSPERT: Torgeir Bjørn. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Tønseth gjorde et kjempeløp på 15 kilometeren, men Emil Iversen har vært mye mer stabil i vinter og er en perfekt startmann for Norge. Han har både utholdenhet, rykket og farten som trengs på en førsteetappe, sier han.

Vraket seg selv

Emil Iversen mente imidlertid onsdag at han ikke var inne på det norske stafettlaget. Han kom til sprintfinalen torsdag for en uke siden, havnet langt bak på 30 kilometeren med skibytte lørdag, men vant lagsprint-gull i klassisk stil sammen med Klæbo søndag.

NORGES NEST BESTE: Didrik Tønseth, her fra 15 kilometer i klassisk onsdag. Han var svært nære medalje, men endte som nummer fem. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Så ble han nummer ti på 15 kilometer klassisk i går, ett minutt bak gullvinner Sundby. Didrik Tønseth var nest beste norske med en sterk femteplass.

Tønseth var bare 24,3 sekunder bak Sundby i mål. «På dét laget er ikke jeg», sa Iversen om den kommende stafetten. Han la riktignok til at allroundtrener Eirik Myhr Nossum fikk vurdere om han skulle gjøre noen endringer på laget Iversen selv tok ut.

«Bra form»

Nossum var på sin side svært kryptisk da han ankom sonen for skrivende presse etter 15 kilometeren på onsdag. Han fikk spørsmål om hva han syntes om Tønseth og Iversens løp, men mente begge hadde vært bra.

ALLROUNDTRENER: Eirik Myhr Nossum. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Han innrømmet at det var tøffe forhold for Iversen, men han var stolt over Meråker-guttens tiendeplass. Nossum slo deretter fast at Iversen er i veldig bra form.

Når én journalist påpekte at det kan bli samme tøffe forhold under stafetten fredag, svarte Nossum slik:

– En fellesstart i ti kilometer i blå løype (lettere løype), det er noe helt annet enn å gå 15 kilometer enkeltstart i den (røde) løypa, sa allroundtreneren, som dermed viste til totalt forskjellig løypeprofil på onsdagens og fredagens renn.