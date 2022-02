NRK erfarer: Iversen vrakes fra tremilslaget

NRK-ekspert Fredrik Aukland vurderer den avgjørelsen fra landslagsledelsen slik:

NRK-EKSPERT: Fredrik Aukland. Foto: Ole Martin Wold / NTB

– Emil har resultater på denne distansen tidligere, men denne sesongen har han ikke det og er langt bak det han har vist før, sier han, og fortsetter:

– Han har ikke funnet formen. Han prøvde under Tour de Ski, men ikke vært i nærheten av nivået for å kjempe om OL-medaljer.

– Ikke mange som kan leve på gamle resultater

Forutsatt at NRKs informasjon er rett svarer Viaplay-ekspert og tidligere landslagsløper, Niklas Dyrhaug, at avgjørelsen er helt rettferdig.

– Emil har en vanvittig god statistikk på 30 kilometer med skibytte de siste årene, sier han, og viser blant annet til at Iversen både har NM-gull og verdenscupseier på øvelsen for nesten nøyaktig ett år siden.

– Men han har ikke overbevist så langt i år. Emil har ikke vist resultater siden verdenscupåpningen (i slutten av november) og det begynner å bli ganske lenge siden. Det finnes ikke mange som kan leve på gamle resultater. Unntakene er Johannes (Klæbo) Petter (Northug) og litt Martin (Johsnrud Sundby), sier Dyrhaug.

EKSPERT FOR VIAPLAY: Niklas Dyrhaug, her i samtale med Didrik Tønseth under årets utgave av Tour de Ski. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Fikk beskjed på siste høydesamling

Johannes Høsflot Klæbo og Hans Christer Holund er selvskrevne på to av de fire plassene på den første OL-distansen. Det hadde Simen Hegstad Krüger også vært dersom han hadde vært i OL i Beijing, men han er i stedet i isolasjon i Italia.

Dermed har det ikke vært åpenbart hvem landslagsledelsen ville gi tillit på de to siste plassene. Den beskjeden skal etter det NRK forstår ha blitt gitt under landslagets siste høydesamling i italienske Seiser Alm.

Sjur Røthe har imponert med jevnt gode resultater de før jul, men slo seg inn på tremilslaget etter pallplass i Tour de Ski.

Den fjerde og siste plassen har det vært knyttet spenning rundt. Men på den siste hardøkten på landslagets høydeopphold for en uke siden, trente Pål Golberg på nettopp skibytte-øvelsen. Nå kan NRK erfare at han er foretrukket foran Emil Iversen.

– Må nok tre-fire forfall til

NRK intervjuet Iversen om hans sjanser til å gå 30 kilometeren med skibytte da han sist lørdag forlot landslagets høydeopphold.

– Det må nok være tre-fire forfall til før jeg er aktuell til tremila, sa Iversen.

Golberg og Iversen har vidt forskjellige formkurver på årets sesong. Mens Iversen leverte sterkt de to første konkurransehelgene, ble Tour de Ski et mareritt for 30-åringen.

Pål Golberg hadde en svak start på sesongen, men løftet seg i likhet med Røthe voldsomt under Tour de Ski. 31-åringen tok en pallplass i klassisk og har jevnt over bedre fristilresultater enn Iversen.

– Kan ende med å bli reserve

NRK-ekspert Aukland er nå spent på om Iversen i det hele tatt får gå noen øvelser i OL. Den neste distansen på programmet er 15 kilometer klassisk fredag 11. Februar.

– Får han ikke gå 15 kilometer klassisk så er sannsynligheten liten for at han får gå stafett. Det er dårlig nytt for Emil Iversen. Han kan fort ende opp med å bli en reserve på tur.

PS: Lagene for 30 kilometer med skibytte for menn og 15 kilometer med skibytte for kvinner presenteres på en pressekonferanse i natt norsk tid.