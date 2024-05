NRK erfarer: Ingebrigtsen fikk EM-plass – Kibrab vraket

Norge hadde seks kvalifiserte utøvere, men bare fire plasser på 5000-meteren i Roma.

Jakob Ingebrigtsen har friplass som tittelforsvarer, Narve Gilje Nordås var selvskreven i kraft av sine resultater det siste året – mens Magnus Tuv Myhre i realiteten var ute av diskusjonen ettersom sykdom skade og sykdom har holdt ham utenfor konkurranse så langt i år.

Dermed har det på papiret stått mellom Per Svela, Henrik Ingebrigtsen og Awed Kibrab i kampen om de to siste plassene på laget.

Alle tre er påmeldt til EM. Torsdag skal det offentliggjøres hvem av de to som faktisk skal løpe og hvem som må nøye seg med å være reserve.

FÅR IKKE LØPE: Awet Kibrab. Foto: Annika Byrde / NTB

Men NRK kan nå avsløre at det er Svela og Ingebrigtsen som får løpe. Sikre kilder bekrefter at Awet Kibrab onsdag kveld fikk beskjed fra sportssjef Erlend Slokvik om at han ikke får løpe 5000-meteren i Roma.

– Vraket er misvisende

Det skjer bare et drøyt døgn før Kibrab skal i aksjon på 5000-meteren under Bislett Games.

Konfrontert med NRKs opplysninger, svarer Slokvik følgende i en sms til NRK.

«Ingen er vraka, uttak offentliggjøres kl. 14 torsdag når vi har sendt påmelding til EA.»

På direkte spørsmål om det ikke stemmer at Kibrab har fått beskjed om at han ikke er på 5000-laget, svarer Slokvik:

«Vi kommenterer ikke noe rundt uttak før det er offentlig. Ordet vraket er uansett misvisende, enten er en tatt ut eller ikke.»

Awet Kibrab er i stedet tatt ut til å løpe halvmaraton i EM. NRK vet imidlertid at Kibrabs klare ønske er å løpe 5000 meter, med tanke på å kvalifisere seg til OL.

VIL IKKE KOMMENTERE: Sportssjef Erlend Slokvik. Foto: NTB

Bedre årsbeste

Hvordan EM-laget skulle tas ut, var oppe til diskusjon i toppidrettsutvalget i Norges Friidrettsforbund tirsdag i forrige uke.

– Og da står det i kriteriene at resultater fra 2024 vektlegges mer enn resultater i 2023, sa sportssjef Slokvik til NRK etter det møtet.

I 2024 har Per Svela løpt på 13.19,87, Awet Kibrab på 13.25,48 og Henrik Ingebrigtsen på 13.26,92.

Da Ingebrigtsen mandag trakk seg fra 5000-meteren på Bislett, skjedde det via en pressemelding som antydet at han likevel hadde EM i sikte.

«Henrik har gjort en tøff og vanskelig vurdering. Han kjenner på stigende form, og velger å prioritere langsiktig. Han tror og håper at det kommer store muligheter fremover, og vil prioritere å bygge form i riktig tempo,» sto det nemlig der.

Nå er det altså klart at det blir en ny EM-start på mannen som tok EM-gull på 1500 meter for 12 år siden.