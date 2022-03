– Norway Cup er et internasjonalt idrettsarrangement og vil være omfattet av idrettsstyrets vedtak som oppfordrer til utestengelse av russiske og hviterussiske idrettsutøvere, skrev idrettspresident Berit Kjøll i en e-post til NTB torsdag forrige uke.

Hun snakket da om vedtaket fra Norway Cup om å utestenge russiske og hviterussiske utøvere fra fotballturneringen på Ekebergsletta denne sommeren.

26. februar hadde nemlig styret i NIF vedtatt at de ønsket en utestenging av russiske og hviterussiske utøvere fra internasjonale idrettskonkurranser. I vedtaket står det blant annet:

«Russlands angrep på det ukrainske folk og brudd på folkeretten krever internasjonal fordømmelse og sanksjoner. Det er derfor NIFs klare mening at russiske og hviterussiske utøvere ikke skal delta i internasjonale idrettsarrangementer utenfor Russland og Hviterussland, samt at russiske og hviterussiske idrettsledere suspenderes fra sine internasjonale posisjoner.»

Men gjaldt dette også barne- og ungdomsidretten?

Gjør helomvending

Beslutningen fra Norway Cup har fått massiv kritikk, både av politikere og tydelige stemmer i idretten.

NORWAY CUP: Turneringen på Ekebergsletta er en av verdens største idrettsturneringer. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Nå har altså idrettsstyret vedtatt at barne- og ungdomsidretten likevel ikke skal rammes, slik NRK erfarte torsdag morgen. Det ble vedtatt på et styremøte onsdag kveld.

– Jeg er glad for at vi i dag har fattet et vedtak som tydeliggjør Norges idrettsforbunds mål om at barn og unge fra alle land, og så langt det lar seg gjøre, bør kunne delta i lek og idrettsaktivitet, skriver Kjøll i en e-post til NRK.

På spørsmål om barne- og breddeidretten var diskutert før Kjøll uttalte at hun støttet Norway Cup, svarer idrettspresidenten følgende:

– Det var ikke naturlig for meg å utfordre deres vedtak på dette tidspunktet før vi hadde hatt en grundig diskusjon om dette i idrettsstyret. Den prosessen ble raskt satt i gang og det ble avholdt et idrettsstyremøte 4. mars for å diskutere disse alvorlige problemstillingene videre.

REDD BARNA: Vi håper at Norway Cup gjør et raskt, nytt vedtak i saken slik at også russiske og hviterussiske barn kan ønskes velkommen til å delta, sier Monica Sydgård i Redd Barna. Foto: Redd Barna

Redd Barna har vært blant dem som har vært kritiske til utestengingen av barn og unge. De er nå meget fornøyde med kontrameldingen.

– Det eneste rette har skjedd i denne saken. Vi i Redd Barna er svært glade for at idrettsstyret og idrettspresidenten har snudd og sier nå velkommen til barn fra både Russland og Hviterussland, sier Monica Sydgård, leder i Redd Barnas Norgesprogram.

Norway Cup har foreløpig ikke gjort et nytt vedtak i saken, men nå kan det altså hende at russiske barn og unge fra 13 år og oppover kan få delta i arrangementet.

– Dersom Idrettsstyret nå fatter et nytt vedtak vil vi selvfølgelig ta konsekvensen av det. NIF er overordnet fotballforbundet og det er NIF sin beslutning som vil gjelde. Det er da ikke behov for noe nytt vedtak i Norway Cup, sier Pål Trævik i Norway Cup til NRK.

NFF vedtok boikott på toppnivå

Fredag forrige uke sendte NIF ut en ny pressemelding. Det var altså etter uttalelsen til Kjøll hvor hun støttet utestengingen fra Norway Cup.

I den pressemeldingen står det blant annet at de vil se nærmere på barne- og ungdomsidretten.

«Vi mener at idrettsdeltakelse for barn fra krigsområder og som omfattes av vedtaket fortjener en grundig og god diskusjon både internt i idretten og med aktører utenfor idretten i tiden som kommer» står det i pressemeldingen.

I dag sier Kjøll følgende:

– Norges idrettsforbund igangsatte på denne bakgrunn en grundig prosess hvor vi inviterte bredt til tett og god dialog med ulike aktører innenfor både idretten, myndigheter, organisasjoner og våre nordiske naboland for å drøfte problemstillingene. Denne prosessen kom i gang denne uken, og vil fortsette i tiden fremover i tråd med den løpende utviklingen i Ukraina.

På fotballtinget i helgen vedtok Norges Fotballforbund en resolusjon om situasjonen i Ukraina. Den nevner spesifikt at dette gjelder toppnivå:

«I solidaritet med Ukraina er det uaktuelt å spille kamper mot lag fra Russland og Hviterussland. Dette omfatter kamper på seniornivå, samt aldersbestemte landslag» står det i resolusjonen.