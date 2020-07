NRK erfarer: Hareide øverst på RBKs ønskeliste

Coe: – Mistet en av de største

President i Det europeiske friidrettsforbundet, Svein Arne Hansen, ble onsdag bisatt fra Ullern kirke. En rekke friidrettsutøvere og -ledere var til stede nder bisettelsen og minnestunden. Deriblant tidligere løpestjerne Sebastian Coe, som nå er president i Det internasjonale friidrettsforbundet. – Det er en blanding av tristhet og feiring. Tristhet fordi vi har mistet en av de største i vår idrett. For meg er det et personlig tap fordi jeg har kjent ham i over 40 år. Det er riktig å være her. Jeg ville gått hit, smiler Coe til NRK. Coe påpeker at det var Hansen som ga Coe hans første sjanse på løpebanen på Bislett tilbake i 1979.