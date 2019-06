NRK erfarer: Graham Hansen starter

NRK erfarer at Norge starter åttedelsfinalen mot Australia med samme lag som startet mot Frankrike i gruppespillet. Det betyr at Caroline Graham Hansen har ristet av seg leddbåndsskaden hun pådro seg i Norges 2-1-seier over Sør-Korea, og at Karina Sævik kommer inn for Lisa-Marie Karlseng Utland.