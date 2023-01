NRK-eksperter hudfletter IBU etter sjokkscener: – Det er livsfarlig

Den belgiske skiskytteren Thierry Langer, som gikk andre etappe, hadde nemlig ingen god dag på jobben. Først falt han i sporet etter å ha gått på en løypemarkør, og landet så rett på ryggen. Det gikk ikke bare utover staven han brakk, men også våpenet som han landet på.

Da han ankom standplass for sin stående skyting, brøt han alle former for regelverk når det gjelder våpensikkerhet. Bare se på disse bildene:

Ristet på hodet

– Nei, nei, nei. I all verden..

Det var den umiddelbare reaksjonen til Johannes Dale da NRK viste ham videoen over.

– Jeg tenker det er ille nok at du retter løpet mot hodet, det er noe av det verste man gjør og noe man absolutt ikke gjør som skiskytter. Det er ikke bra å se. Det er førstepunkt i læreboka for en skiskytter at man skal behandle våpenet med respekt, sier han, og legger til:

– Det er fy fy.

Belgia fikk for øvrig ingen straff fra IBU etter denne situasjonen.

– Det er ikke noe å prøve på hjemme. Det var trygt der og da fordi jeg tok ut magasinet først, men det kan sende «farlige signaler». Man skal nok ikke holde på sånn med riflen sin, sier Langer til NRK, som selv mener at regelverket fungerer bra og at sikkerheten er god.

Selv om dette var ganske unike bilder, er ikke selve situasjonen unik. NRKs eksperter og reportere har nemlig gjentatte ganger merket seg regelbruddene på våpensikkerhet.

Nå har de sett seg lei.

– Det er en ukultur i IBU med tanke på våpensikkerhet. Standplassfunksjonærer sanksjonerer ikke utøvere som gjennomfører farlige våpendriller. Det vi så nå er en konsekvens av dette for det er ingen kultur for å ta opp våpensikkerhet oftere, sier skiskytterekspert Harri Luchsinger.

– Dette er et tiltagende problem. Det er flere og flere skiskyttere som gjør det, og det er ikke bra. Men det kommer av at de som har ansvar ikke følger med og bare lar ting passere. Det er livsfarlig, sier Ola Lunde.

Her er Simon Eders våpen rettet mot funksjonærene bak standplass.

Skal diskes

De to NRK-ekspertene har ved gjentatte anledninger den siste tiden sett det som bare kan beskrives som løssluppen våpenhåndtering på standplass. NRKs reportere har gått gjennom flere renn og funnet flere bilder som viser tydelige brudd på Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) sitt regelverk.

I kategorien «Konkurranseregler», paragraf 8.5.1 i IBU sitt regelverk, står det:

«Å gjøre bevegelser med riflen som kan sette andre eller våpenbæreren i fare, eller som kan oppfattes som farlig av andre, er forbudt. Til enhver tid er utøvere ansvarlige for handlingene de selv eller riflen gjør.»

Brudd på disse reglene skal resultere i diskvalifikasjon, står det videre i IBU-regelverket.

En av en dem som har brutt regelverket på standplass er den tyske skiskytteren Justus Strelow. NRK snakket med ham etter søndagens parstafett i Pokljuka og viste ham bildene fra serien hans:

Da hadde han ikke blitt gjort oppmerksom på at børsen pekte mot andre mennesker.

– Takk for at du viser meg dette. Det kan åpenbart være farlig. Jeg har vanligvis hånden på toppen av riflen så det ikke skjer, men jeg tror jeg mistet grepet og våpenet svingte rundt. Hvis funksjonærene ser det og er strenge kan det få konsekvenser, så takk for at du påpeker det, sier han til NRKs reporter.

Han sier videre at han ikke kan huske at noen har blitt sanksjonert for det tidligere. Det får Ola Lunde til å stusse, all den tid regelbruddene skjer med jevne mellomrom.

– Det er folk og dommere her og et klart regelverk. Dette er jo grunnen til at de sender dommere rundt og har renndirektører som skal følge opp sånne ting. Nå må de frem i skoa og gjøre jobben sin, sier Lunde.

I fjor ble franske Emilien Jacquelins våpenhåndtering kalt «en dødssynd» av NRKs kommentatorer.

– Har ikke fokus på det

Harri Luchsinger, som tidligere har jobbet i Norges Skiskytterforbund, sier at han ser brudd på dette regelverket altfor ofte, og at IBU ikke har tatt tak på samme måte som Norge gjorde.

– For noen år siden tok vi tak i det i Norgescupen. Da disket vi utøvere som pekte børsen i feil retning. Da var det snakk om fra et par til fem utøvere per renn. Men her i verdenscupen er det veldig mange farlige driller, sier han, og legger til:

– IBU har ikke fokus på det og jeg mener de burde gjøre mer. Det er en grunn til at lovverket er som det er. Våpensikkerheten er viktig, og det handler om å minimere risikoen for at noe galt kan skje.

Vegar Rolfsrud, bredde- og rekrutteringssjef i Norges Skiskytterforbund (NSSF) understreker overfor NRK at de har stort fokus på det i Norge.

– Vi har egne sikkerhetsregler når det gjelder våpen, og har jevnlig gjennomgang av de reglene. Og vi starter med det fra 9-10-årsalderen.

I NSSFs konkurranseregler, paragraf 8.5.4, står det følgende om våpenbehandling:

«Våpenet skal alltid peke mot skivene eller oppover.»

Videre står det under paragraf 11.3.4 at å bryte sikkerhetsreglene skal resultere i diskvalifikasjon. Akkurat det samme som i IBUs regelverk.

På spørsmål om regelbruddene i verdenscupen, sier han:

– Det er viktig med tanke på å være gode forbilder også. Det er heltene og forbildene som er på TV-en, så det er bedre for oss om alle er på samme linje.

NRK har fremlagt kritikken og bildene av utøvere som bryter regelverket til IBU. Forbundet sier de følger godt med, og i en uttalelse skriver de:

– Sikkerheten til alle som deltar på våre arrangement, spesielt ved skytebanen, er noe av det viktigste for IBU. Skyteregler, bruk av børsen og det å håndheve reglene følges opp og diskuteres av IBU og den tekniske komiteen, og er regelmessig et tema på våre evalueringsmøter. IBU har ikke mottatt noen klager når det gjelder skytereglene, ei heller henvendelser eller ønsker om å endre på reglene. IBU vektlegger i stor grad håndteringen av rifler for både junior- og barneutøvere.