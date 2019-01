NRK-eksperten snur – ber ski-ledelsen gi Klæbo frie tøyler inn mot VM

For Bjørn uttalte tidligere i touren at Klæbo var et femtevalg til den distansen under det kommende verdensmesterskapet i Seefeld. Nå har han snudd.

Klæbos maktdemonstrasjon på fellesstarten i Val di Fiemme lørdag imponert samtlige på plass i den italienske dalen – inkludert NRK-eksperten.

– Distanseformen har ikke vært der til og med frem til Tour de Ski. Men den har kommet i løpet av touren. Han setter verdens beste distanseløper i klassisk, Aleksandr Bolsjunov, på plass i Val di Fiemme. Han leker med Sergej Ustjugov i Oberstdorf. Han må få gjøre hva han vil etter touren, sier han.

NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn. Foto: Anne Liv Ekroll / Anne Liv Ekroll, NRK

Må få klarsignal

For Bjørn betyr det at Klæbo, dersom han ønsker, skal få stå over verdenscuprennene i Dresden, Ulricehamn og Otepää. Spesielt det sistnevnte rennet er et uttaksrenn til 15 kilometeren i klassisk intervallstart. Det går 20. januar, bare to uker etter Tour de Ski.

Der skal Klæbo og sterke løpere som Didrik Tønseth, Emil Iversen, Martin Johnsrud Sundby og Sjur Røthe i utgangspunktet gå for å kvalifisere seg. Det er fire plasser ledig.

Klæbo uttalte tidligere i touren at dét 15 kilometer-rennet var det viktigste han gikk mellom nå og Seefeld-VM. Også sprinttrener Arild Monsen, samt allroundtrener Eirik Myhr Nossum sa det samme.

Men Bjørn sier rett ut at Klæbo må få klarsignal nå.

– Jeg vet at det er problematisk fordi det er sagt at Otepää er avgjørende. Men med den distanseformen han har nå og den belastningen som kommer med Tour de Ski og det det innebærer, så skal han få stå over Otepää, sier NRK-eksperten.

– Ikke negativt å vinne skirenn

Så er det store spørsmålet om Klæbo faktisk vil gå i Otepää. Når skistjernen blir spurt om hva dette hadde å si for VM, svarer han følgende:

– Det er sikkert ikke negativt å vinne skirenn. Det kunne kanskje vært noe annet med intervallstart i dag, det vet jeg ikke. Distanseformen er bra. Det kan love bra det når det er denne distansen man eventuelt må kvalifisere seg til når Tour de Ski er ferdig, sier han.

Morfar Kåre Høsflot sier følgende:

– Så lenge Nossum har sagt at vi må til Otepää, så må vi forholde oss til det. Det er mulig han også har endret seg litt. Det har vi ikke hørt noe om og nå forholder vi oss til den helgen, sier han til NRK.

Behov for «real treningsperiode»

På spørsmål om Klæbo aller helst skulle vært foruten Otepää-helgen i planleggingen av perioden frem til VM sier morfaren at «Johannes i hvert fall har behov for en real treningsperiode».

Han forteller deretter at de har lagt en ny plan, men han ønsker ikke å kommunisere den ut. Men at det innebærer trening, hvile og spise, det er helt sikkert, sier han.

Allroundtrener Eirik Myhr Nossum fikk spørsmål om Klæbo fikk lov til å stå over Otepää og heller gå den samme distansen under NM i Meråker i månedsskiftet januar og februar. Han svarte slik:

– Slik jeg kjenner planen til Johannes per nå uansett, så er den å gå i Otepää, sier han.

Så får tiden vise om siste ord er sagt i den saken.