NRK-eksperten reagerte i nytt Norge-tap: – Jeg får litt vondt av dem

Bare etter tre sekunder kom et forvarsel om at det ville bli nok en tøff kamp for Norge.

Sophie Román Haug måtte ut med to brudd i ansiktet etter en hodesmell mot Portugal i forrige måned og tre sekunder ut i fredagens kamp fikk hun ballen rett i ansiktet.

Stort bedre gikk det ikke for kaptein Maren Mjelde halvveis ut i den første omgangen. Frankrike kom seg enkelt inn i 16-meteren og i forsøket på å avverge en stor fransk sjanse, satte Mjelde ballen i eget nett.

– Jeg synes det var en fase hvor de norske spillerne gikk litt mer tilbake til gamle synder. De virket mer og mer stresset. Løper rundt uten å helt være på plass, sa NRKs ekspertkommentator Carl-Erik Torp om scoringen.

I studiosendingen i pausen fortsatte han:

– Jeg får litt vondt av dem, for det er et lag hvor du ser at det er spillere som har en del dårlige opplevelser bak seg. De har sammen kollektivt lite selvtillit.

– Hvordan ser du det?

– Du ser det i situasjoner. Du ser at de tenker før de gjør noe. Du ser at de titter litt rundt seg og ser om det er andre som skal gjøre det, eller om jeg skal gjøre det. Når man da først velger å gjøre den aksjonen, ta det steget frem, så er det selvfølgelig for sent mot et så godt lag som Frankrike, sa Torp.

Kapteinen om selvmålet: «Pissmål»

Etter kampen som til slutt endte 2-1 til Frankrike, ble landslagssjef Leif Gunnar Smerud spurt om Torps sitater:

– Det er jo der vi er da. Det har vært noen dårlige opplevelser. Det er derfor jeg synes prestasjonen tross alt er ganske god, fordi vi spiller på oss den selvtilliten og kommer oss inn i kampen og lar det leve. Det her må vi jobbe oss ut av. Det er ingen rask vei og det er veldig godt lag vi møter, sier landslagstreneren.

Kaptein Mjelde er ikke helt enig i Torps analyse.

– Synes synd på oss, det vet jeg ikke. Jeg tror ikke vi tenker på det akkurat da. Vi må tenke på at vi spiller mot et veldig godt lag. De straffer oss selvsagt knallhardt når de først og fremst er nærme målet vårt, sier hun.

– Så kan jeg selv gjøre det mye bedre på det første målet. Det er et «pissmål», rett og slett. Jeg synes det er en del bra i denne kampen også. Det er veldig lett å bare fokusere på det negative når man taper, sier Mjelde.

SELVMÅL: Maren Mjelde (nummer 6) satte ballen i eget nett i den første omgangen. Foto: Frederik Ringnes / NTB

Löfwenius gråt før debuten

Torp og ekspertkollegaene Andrine Stolsmo Hegerberg og Elise Thorsnes var samtidig klare på at det var lyspunkter i spillet til det norske laget.

Et norsk lag som måtte klare seg uten store stjerner som Ada Stolsmo Hegerberg, Caroline Graham Hansen og Guro Reiten.

Det gjorde at flere andre fikk muligheten. Blant dem Mimmi Löfwenius.

Löfwenius ble først klarert for spill for Norge på onsdag. 29-åringen er født og oppvokst i Sverige og har spilt aldersbestemte landskamper for Sverige, men søkte i 2021 om norsk statsborgerskap etter å ha spilt fotball i Toppserien siden 2014.

Löfwenius ble satt rett inn på det norske laget og gråt da «Ja, vi elsker» ble spilt før kampen.

Mimmi Löfwenius tok til tårene før den norske landslagsdebuten. Du trenger javascript for å se video. Mimmi Löfwenius tok til tårene før den norske landslagsdebuten.

Og et lyspunkt kom et kvarter ut i den andre omgangen. Löfwenius kom seg rundt på kanten og slo et innlegg inn i boksen. Der fikk til slutt Marit Bratberg Lund kjempet ballen over målstreken til 1–1.

Frankrike slo imidlertid raskt tilbake. Wendie Renard headet inn Frankrikes andre mål ni minutter senere, en scoring som også ble kampens siste. Det til tross for at Frankrike hadde en rekke store sjanser på tampen.

OL-håpet så godt som ute

Etter bare ett poeng på de to første kampene i Nasjonsligaen, trengte det norske laget en opptur hjemme mot Frankrike fredag kveld.

For å ha en mulighet til å komme til neste års OL, er Norge avhengige av å vinne gruppen. Da vil de komme til sluttspillet med gruppevinnerne fra de tre andre gruppene, hvor det blir delt ut OL-plasser til de to lagene som kommer til finalen.

Men etter et nytt tap hjemme mot Frankrike, er OL-håpet så godt som over for Norge. Med tre kamper igjen i gruppa er Norge åtte poeng bak Frankrike og trenger dermed et lite mirakel.

Norge må også øke poengfangsten om de skal unngå et nedrykk i Nasjonsligaen. Tidligere fredag vant Østerrike 2–1 hjemme mot Portugal, som gjør at Østerrike og Portugal er henholdsvis tre og to poeng foran Norge.

Tirsdag skal Norge spille borte mot Frankrike, mens Portugal da spiller hjemme mot Østerrike.

PS! Frankrike er allerede kvalifisert til OL som vertsnasjon. Skulle de ta seg til finalen i Nasjonsligaen, vil laget som blir nummer tre i sluttspillet i Nasjonsligaen også kapre en OL-plass.