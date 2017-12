NRK-ekspert: – OL-toget er i ferd med å gå for Bjørndalen

I Hochfilzen fredag ble Bjørndalen nummer 28 på sprinten. Han ga fra seg halvannet minutt til vinneren, Johannes Thingnes Bø, i sporet.

Det gjør at NRKs eksperter mener at det begynner å haste for 43-åringen.

– Vi må snart begynne å lure på om OL-toget går for Ole Einar, sier Ola Lunde.

– Det har jeg fått spørsmål om 20 ganger før. Det er lenge igjen til OL, og jeg har god tid, kontrer Bjørndalen.

– Kritisk med tanke på OL

OL-laget tas ut etter rennene i Ruhpolding i midten av januar. Bjørndalen står over siste helg før jul, og har dermed kun to helger på å vise resultater.

– Vi vet at han har planer om høydeopphold, og at det har fungert bra tidligere. Men i øyeblikket er han Norges nummer fem eller seks, sier Lunde.

Fredag hadde han fire norske foran seg på resultatlisten. I tillegg står Emil Hegle Svendsen over helgens renn.

Av de norske var det kun Erlend Bjøntegaard som endte bak Bjørndalen på fredagens sprint.

– Det funka ikke helt. Det er kjipt at det ikke funker, sier Bjørndalen til NRK.

– Er du stressa?

– Nei, men det er en større jobb som må gjøres for å få opp farten. Jeg skal klare det.

NRK-EKSPERT: Liv Grete Skjelbreid. Foto: NRK

– Han skulle ønske at han gikk fortere i sporet. Det er ikke lett å finne ut hvorfor det er sånn, sier Liv Grethe Skjelbreid og legger til:

– Det er kritisk med tanke på OL.

Etter nyttår er det renn i Oberhof og Ruhpolding. Der skal det gås sprint, jaktstart, normaldistanse, fellesstart og to stafetter.

– Han må prestere et toppløp for å bli OL-aktuell, sier Ola Lunde.

Høyaktuell på stafett

Torgeir Bjørn er enig med sine kolleger, men påpeker samtidig:

– Dette er bare den andre uka med verdenscup, sier Bjørn.

Før helgens renn var både landslagstrener Siegfried Mazet og Bjørndalen trygge på at sistnevnte skal finne OL-formen. NRKs kommentator Andreas Stabrun Smith har opplevd mange høydepunkter med Bjørndalen, og sier:

– Han er til å stole på på stafetten, det har han vist mange ganger.