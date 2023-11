NRK-ekspert vrakar Haaland: – Upopulært? Kven bryr seg

– I mine auge er Harry Kane den spissen som presterer best i verda akkurat no.

NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp smiler lurt. Han er fullt klar over at han kanskje har ei kontroversiell meining i nordmenns auge, men står fast på at han har tal som kan underbyggje det han seier.

Statistikken for dei to openberre kandidatane denne sesongen, er som følgjer:

Statistikk spisser sesongen 23/24 Ekspander/minimer faktaboks Erling Braut Haaland: 13 mål på 12 kamper i Premier League. 19 mål på 21 klubbkamper totalt. Harry Kane: 17 mål på 11 kamper i Bundesligaen. 21 mål på 16 klubbkamper totalt. Kylian Mbappé: 13 mål på 11 kamper i Ligue 1, 17 mål på 17 kamper totalt. Robert Lewandowski: 7 mål på 11 kamper i La Liga, 10 mål på 19 kamper totalt.

– Upopulært? Kven bryr seg?

– For meg er Kane den som akkurat no presterer best. Haaland har hatt ein tørkeperiode, men er tilbake no, analyserer Torp og held fram:

– Tredjeplassen er meir open og interessant. Robert Lewandowski burde vore der, men har ikkje hatt den mest solide perioden i Barcelona og vore litt skadd, medan Karim Benzema har gjort eit klubbval som gjer han uaktuell.

– Du vel Kane framfor Haaland. Det er neppe ei populær meining her heime?

– Upopulært ... Kven bryr seg? Det handlar om at dei er litt ulike spelartypar, svarer Torp.

Han trekkar fram måten Kane avsluttar på, måten han kjem seg i skåringsposisjon og roa han har i dei avgjerande situasjonane.

– Kane er ikkje i nærleiken av den råskapen Haaland har, men er heilt i den andre enden av karrieren sin og har perfeksjonert stilen sin. For meg er han den beste spissen akkurat no, understrekar Torp.

– Kjem til å diskutere meg grøn

Ekspertkollega Kristoffer Løkberg synest det er veldig vanskeleg å kåre ei topp 3-liste over spissar i verda akkurat no.

Viking-profilen meiner også det står mellom Kane og Haaland på trona, og at ein heil haug med andre spelarar kjempar om tredjeplassen eit stykke bak dei to på topp.

– Eg kjem sikkert til å ende opp i ein eller annan samtale rundt juletider og diskutere meg grøn om kven som er best. For meg er det Harry Kane gjer no i Tyskland ekstremt sterkt. Han har ei evne til å sy saman spelet i endå større grad enn det Haaland greier å gjere, seier Løkberg.

VANSKELEG: Carl-Erik Torp og Kristoffer Løkberg synest det er krevjande å kåre den beste spissen i verda, men Torp fall ned på Kane og Løkberg lener i same retning. Foto: Montasje NRK

– Eg slit

Han understrekar at dette også handlar også om rollekrav og kva system han speler i.

– Vi får ikkje like gode svar om kor god Haaland kan vere i andre delar av spelet før han får seg ein trenar som instruerer han til å gjere mykje anna enn det han gjer, seier Løkberg.

NRK-eksperten meiner Haaland er best på å vake rundt boksen, ta dei rette løpa til rett tid og til å prikke inn ballen med både venstre og tidvis med høgre.

– Eg slit med å lande på kven som er best av Kane og Braut, det blir den nye Ronaldo/Messi-diskusjonen, seier Løkberg.

STORKAMP: Manchester City og ein truleg skadefri Erling Braut Haaland møter Liverpool til storkamp laurdag. Foto: OLI SCARFF / AFP

Landslagssjef Ståle Solbakken har ingen problem med å kåre Haaland til den beste akkurat no. Men er vel også programforplikta til å meine akkurat det.

– Erling, Kane og Mbappe i den rekkjefølgja, seier Solbakken til NRK.

Løkberg meiner dei to Bayern- og City-spelarane er to veldig ulike spisstypar som er ekstremt gode på kvar tinga sine.

Men NRK-eksperten heller mot at den engelske landslagskapteinen er hakka framfor vår eigen jærbu.

– Kane har kanskje eit større spekter å vise til akkurat no. Men Braut har mange år å gå på for å vise at han meistrar den delen av spelet òg, og han har teke store steg både feilvend og i det oppbyggjande spelet, seier Løkberg.

GOD: Harry Kane har fått ein strålande start i Bayern München. Foto: AP

Thorstvedt: – Utanomjordisk

Kristian Thorstvedt er usamd med dei to NRK-ekspertane. Haalands lagkamerat på det norske landslaget svarer slik på spørsmål om topp 3 spissar i verda akkurat no:

– Blir rekna Mbappé som spiss? Han gjer det? Då vil eg seie Erling, Mbappé, Kane, i den rekkjefølgja. Sjølv om det stikk litt i Tottenham-hjartet mitt, seier Thorstvedt til NRK.

– Mbappé er ein sjuk spelar og har vist det i VM og i Meisterligaen, men for meg er Erling noko heilt utanomjordisk. Det er heilt utruleg det han får til med å skåre så mange mål i ung alder, og heldt det oppe i så mange sesongar. Utruleg imponerande, legg Thorstvedt til.

Oscar Bobb, Erling Braut Haalands lagkamerat både på landslaget og Manchester City, er kanskje nøydd til å velje med blå auge. Men han kårar følgjande liste:

– Erling, Mbappé, Harry Kane. Erling er naturlegvis øvst, svarer han.

Manchester City og ein truleg skadefri Erling Braut Haaland møter Liverpool til storkamp laurdag 13.30. Kane og Bayern speler borte mot Køln allereie fredag kveld.