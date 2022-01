NRKs ekspert innleder intervjuet med å understreke at han synes det virkelig er synd på både Weng og Kalvå i den situasjonen de er i.

For landslagsduoen venter nå ti dager i isolasjon på hotellet Steger-Dellai i Seiser Alm i Italia etter at de i dag fikk påvist koronasmitte.

Om ti dager har uansett Olympiatoppens to charterfly lettet fra Gardermoen i retning Beijing. Det siste tar av fra rullebanen kommende mandag.

– Det er kjørt

NRK-EKSPERT: Torgeir Bjørn. Foto: Terje Pedersen / NTB

Men transporten til Kina er et lite problem sammenlignet med andre, mener Bjørn. Han trekker frem disse nøkkelelementene som taler for at det ikke er noe poeng for langrennssjefen å åpne for OL for de to:

For det første så venter ti dager i isolasjon. Deretter må de ha tilstrekkelig antall tester for å komme inn i Kina. Det er overhodet ikke gitt at de tester negativt på såkalte PCR-tester ti dager etter sykdommen er påvist for å reise ut av Italia. I tillegg må de avlegge fire negative PCR-tester med 24 timers mellomrom for å komme seg inn i arrangørlandet.

Det andre handler om treningsbiten. Weng og Kalvå skal nå være isolert og har svært få muligheter til å holde seg i den aktiviteten som kreves for å forberede seg optimalt for OL.

Det tredje går på at det ikke er noen automatikk at man går OL selv om man har fått klarsignal av italienske, norske og kinesiske myndigheter til å komme inn i OL-landsbyen. Er det virkelig fornuftig å presse kroppen maks, under de forholdene med rå luft og lave temperaturer, etter en koronasykdom? spør Bjørn.

– Med koronasykdom så tett på, så er det bare å glemme OL. Det er kjørt, konkluderer han.

3. februar kommer i hvert fall Weng og Kalvå ut av isolasjon i Italia. Bare to dager senere kommer første OL-øvelse. Da er det duket for 15 kilometer med skibytte for langrennsdamene. Siste distanse på programmet er 30 kilometeren den 20. februar. Da har det gått 17 dager etter endt isolasjonstid.

SMITTET: Anne Kjersti Kalvå, her avbildet i Tour de Ski denne sesongen. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Må innrømme: Vi har ikke tiden med oss

Langrennssjef Espen Bjervig og landslagslege Øystein Andersen har gjort det klart at de ikke er tilgjengelig for kommentar gjennom onsdagen.

Men Andersen sa følgende under pressekonferansen Norges Skiforbund arrangerte i forbindelse med de to smittetilfellene tidligere i dag:

– Jeg kommer ikke til å kaste noen ut i noe. Det skal være kontrollert. Vi må se an sykdomsforløpet her, sa han, og la til at det må være medisinsk forsvarlig å sende utøverne til start.

Landslagstrener på damesiden, Ola Vigen Hattestad, er imidlertid fortsatt på plass i Seiser Alm og har kontakt med de to smittede.

LANDSLAGSTRENER: Ola Vigen Hattestad, her avbildet tidligere denne sesongen. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Jeg forholder meg nå til at Anne Kjersti og Heidi skal være ti dager i isolasjon. Nå sjekker jeg muligheten for å skaffe treningsutstyr slik at de kan trimme på rommet. Blant annet sykler. Det er viktig for å holde seg litt i gang, sier han.

Konfrontert med NRK-ekspert Bjørns vurderinger, svarer Hattestad slik:

– Ja, vi har ikke tiden med oss. Det vet vi. Så er det riktig at vi (ved lege Andersen og langrennssjef Bjervig) sjekker muligheten for hva slags spillerom vi har.

– Min jobb er ikke å sette en stopper. Men å legge forholdene til rette for at det kan være mulig. Men jeg må innrømme: Vi har ikke tiden med oss. Vi får se hvordan ting utvikler seg, sier landslagstreneren.