NRK-ekspert overraska over nytt Brann-angrep – Bamba hevda dei er hjernevaska av trenaren

– Alle vil spele meir offensivt. Men vi er hjernevaska av «vi må gjere ditt, du må gjere datt». Eg trur trenaren forsøker å finne ut av korleis det skal fungere, eg håpar han finn løysinga i framtida, small det ifrå Daouda Bamba i eit intervju med Eurosport som vart publisert i dag.

Utspelet frå Bamba kjem berre kort tid etter at medspelar Gilbert Koomson vart vraka til cupkampen mot Sogndal, etter at også han hadde kritisert trenaren.

– Brann bør klare og halde styr på spelarane sine, slik at sånne utspel blir tatt internt i klubben og ikkje i media, er NRK-ekspert Carl Erik Torp sin første reaksjon.

Tok til tårene

Spissen Bamba, som kom til Brann på tampen av overgangsvindauget i fjor sommar ifrå Kristiansund, har vore inn og ut av laget.

Det toppa seg då han vart bytta ut i sist kamp mot Lillestrøm, og han tok til tårene på benken.

– Eg likar å syne at eg er tøff, veit du. Men i dette tilfellet vart det for mykje og eg klarte ikkje å kontrollere kjenslene mine, fortel han i intervjuet.

Samtidig går han til angrep og skuldar på spelarstilen til sin eigen trenar, som han meiner er alt for defensiv.

– Det er ikkje berre meg, eg trur alle i garderoben vil det. Eg trur fansen vil sjå at nokon driblar, gode ting, men vi tenker på å vinne 1–0 i staden for 4–3. Men det er meir morosamt å vinne 4–3 enn 1-0, seier 24-åringen i intervjuet med Eurosport.

KJEFT: Brann-trenaren blir kritisert av eigen spelar som meiner at trenaren er for defansiv i stilen. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Snakkar for mykje om forsvar

Bamba meiner det er mange ting som manglar med Brann-laget, som ligg på fjerdeplass i eliteserien. Spesielt tenker han på angrepsspelet.

– Vi må endre mentaliteten, måten vi ønskjer å spele på. Vi må ta meir risiko, vi spelar for forsiktig. Når laget spelar for defensivt er det vanskeleg for ein spiss, seier han i intervjuet med TV-kanalen.

I fjor laga 24-åringen fire mål for bergensarane. I Kristiansund stod han med sju mål både i 2017 og 2018, mot heile 20 i 1. divisjon året før.

Og han ser ikkje veldig lyst på framtida, spesielt ikkje etter at bergensarane gjekk på hovudet ut av cupen onsdag, etter at dei tapte 4–0 mot Ranheim.

– Vi taper 4–0 og skapar ein sjanse. Og i dag snakkar vi om korleis vi skal bli betre i forsvar igjen. Vi får sjå kva framtida bringar, men eg meiner vi må ta meir risiko, fortel han til Eurosport.

TAPTE: Brann er ute av cupen etter at dei tapte 4–0 mot Ranheim. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Brann vil ikkje kommentere utspelet

NRK har forsøkt å få kontakt med Brann-trenar Lars Arne Nilsen via mediekontakt Janne Håland. Her får vi opplyst at han er på fjellet og ikkje er tilgjengeleg.

Sportsleg leiar Rune Soltvedt seier at han ikkje har fått lest artikkelen og at han difor ikkje vil kommentere saka på noverande tidspunkt.

– Vi har for vane å ta slike saker internt først, er alt han vil sei.

Torp seier det er lett for at denne type kritikk oppstår når det oppstår dårlege resultat.

– Det er ein naturleg reaksjonar når resultata uteblir i ein klubb med høge forventingar. Med den spelestilen Lars Arne Nilsen står for, så går det fint så lenge ein leverer resultat. No manglar det litt på det, og då kjem det reaksjonar både rundt klubben og ifrå spelarane.