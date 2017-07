Det er nok en gang duket for en Tour de France-etappe som er som skapt for de norske spurtkanonene.

NRKs sykkelkommentator Ole Kristian Stoltenberg utnevner Marcel Kittel og Arnaud Démare til å være de største favorittene, men utelukker ikke en Alexander Kristoff proppet med selvtillit.

– Alexander begynner å få selvtillit, det betyr at også laget kommer til å gjøre en helhjertet innsats for ham på slutten. Med klaff, og et lag som treffer taktisk er det muligheter for at Kristoff står igjen øverst på pallen til slutt, slår Stoltenberg fast.

Også Kristoffs trener Stein Ørn tror Kristoffs seierssjanser vil bli større utover i touren. Ørn tror vi vil se det samme forløpet som tidligere, at det er vanskelig å vinne den første uka, men at sjansene vil øke i uke to og tre.

– Go green, Eddy-boss

På den femte etappen lå Edvald Boasson Hagen lå lenge i et brudd, og rudsbygdingen sikret seg tjue innlagte spurtpoeng.

Det ble også klart før etappen at både Peter Sagan og Mark Cavendish er ute av touren. At Cavendish ble nødt til å bryte fører til endringer på Boasson Hagens lag Dimension Data.

– Vi mister den sterkeste spurteren vi har. Det har ført til at jeg har rykket opp en plass, kanskje to. Så får vi se om det blir meg eller Renshaw som blir sistespurteren på de flate etappene. Men det er mange andre etapper også, sier Boasson Hagen til NRK.

I BRUDD: Edvald Boasson Hagen gikk i gårsdagens etappe i brudd, og sikret seg tjue spurtpoeng. Foto: Benoit Tessier / Reuters

Stoltenberg mener at Boasson Hagens lag Dimension Data kan begynne å drømme om den grønne poengtrøya.

– Det er vel en liten drøm, usannsynlig ja, men det er lov å ha det på papiret. Hvis de begynner å se på kalkulatoren også i Dimension Data og tenker at det kan bli flere som ramler ut, enten det er på tidslimit eller på trøbbel og uhell, hvorfor ikke ha et lite blikk på den grønne trøya? Men det krever at Edvald går i flere brudd. Go green, Eddy-boss!

Muligheter i uke to og tre

Når det gjelder den tredje norske rytteren i feltet, den klatresterke Asker-gutten Vegard Stake Laengen, oppfordrer Stoltenberg UAE-rytteren om å ha is i magen, og spare på kruttet.

17. NORDMANN: Vegard Stake Laengen er den 17. nordmannen gjennom tidene som starter i Tour de France. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

– Når vi kommer til uke to og ikke minst til uke tre, så kommer det noen dager med litt kuperinger der spurtlagene sier nei takk, sammenlagtkanonene tenker at det ikke er nok fjell til at det blir neon store utslag. Da er muligheten gylden, sier kommentatoren.

