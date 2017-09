NRK-ekspert om Northug: – OL-løypene passer ham perfekt

– Han må gjøre en «stor» jobb for å både komme til OL og prestere i OL. Men med løypene og konkurranseformene som er i Pyeongchang så ligger det til rette for et mesterskap som passer Petter Northug veldig bra, mener NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland.

NRK-EKSPERT: Fredrik Aukland Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Løypene i OL-byen har blant annet få lange bratte motbakker. Det er fordel Northug, og sannsynligheten er stor for at flere av konkurransene blir avgjort på spurt.

Blant annet går 50-kilometeren i OL i klassisk stil, distansen der Northug vant VM-gull i Falun i 2015.

– Vært langt fremme

Få vet hva slags form Northug er i fem måneder før OL. Trønderen kjører sitt eget løp utenfor landslaget fram til sesongåpningen på Beitostølen i slutten av november.

Men NRK-eksperten mener langrennsstjernen viste gode takter under Toppidrettsveka i august da han avsluttet med å bli nummer tre sammenlagt.

– Han har vært langt fremme i enkelte av konkurransene han har vært med på i år, mens i andre løp har han bare lagt seg bak.

– Vi har vel ikke fått sett hvilket nivå han er på ennå, sier Aukland, som mener Northug må prestere allerede under åpningen på Beitostølen.

– Han må prestere for å få gå verdenscup. Jeg tror ikke han må vise seg på sitt aller beste, men han må vise en viss form, men det gjelder alle, sier Aukland.

SAMMEN: Petter Northug og Niklas Dyrhaug (midten) under Oslo Skishow i fjor sommer. Gjøran Tefre (t.h.) Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Trene med Dyrhaug

Mens resten av landslaget er på høydesamling i Italia, er Northug på samling i Mosvika denne uka, ifølge trener Stig Rune Kveen.

Snart får han besøk av lagkamerat og kompis Niklas Dyrhaug som onsdag kveld reiste hjem fra Livigno til Trøndelag, blant annet for å trene med Northug.

– Vi møtes mest for å kjøre «hardøkter», og for å «matche» hverandre, sier Niklas Dyrhaug til NRK.

Fredrik Aukland mener Dyrhaug og Northug er perfekte treningskamerater.

– Petter har behov for å trene sammen med noen som har et høyt oksygenopptak og stor kapasitet, og det har Niklas. Det er veldig nyttig for Petter å kjøre hardøkter med noen som holder et høyt nivå. Der er Niklas en av de beste i verden, sier Aukland.

– Samtidig har Petter de fartsressursene som Niklas ikke har. Derfor er de to en veldig god «match», fortsetter Aukland.

Aukland vil ikke avskrive 31-åringen selv om fjorårssesongen var mislykket på grunn av overtrening.

– Så lenge han velger å gjøre «jobben», så tror jeg han har noe i et OL å gjøre. Det er jeg overbevist om. Jeg tror ikke han satser 100 prosent for å bli nummer to. Det er ikke slik jeg kjenner Northug, sier Fredrik Aukland.