NRK-ekspert om Northug-konflikten: – Kan svekke mulighetene hans på landslaget

Skiforbundet opplyste tirsdag morgen at de har åpnet en personalsak mot Petter Northug etter harseleringen på Instagram mandag kveld.

I Instagram-posten sender Northug et stikk til både landslagsledelsen og egne lagkamerater.

Tror konflikten kan påvirke sjansene

Bjørn tror Northugs harselering på sosiale medier kan påvirke 31-åringens fremtidige sjanser på landslaget.

SKEPTISK: NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn tror sosiale medier-konflikten kan ødelegge for 31-åringens sjanser på landslaget denne sesongen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Hvis det fører til at det blir mye støy og uro i laget, så kan det hende at det kan svekke både Northugs muligheter og landslagets muligheter framover, sier han.

– Derfor er det så avgjørende at Northug-leiren og skiforbundets ledelse møtes og blir enige om at det viktigste er at de har toppløpere i form. De trenger både en Petter Northug, en Martin Johnsrud Sundby og en Johannes Høsflot Klæbo i toppform til OL i Pyeongchang.

– Humor i kampens hete

Northug-manager Are Sørum Langås understreker at Instagram-posten kun er humoristisk ment.

– Dette er en humor brukt i kampens hete, og Petter har ingen negative tanker om sine lagkompiser. Det forstår lagkompisene hans også. Han bruker humor og selvironi på den kontoen, og det kjenner langrennsgutta til. De tar det med et smil, sier han.

Bjørn er derimot ikke helt sikker på at alle tar Instagram-posten med et smil.

– Det er en uholdbar situasjon slik det er nå. Det er tydelig at Northug-leiren og landslagsledelsen lever i to forskjellige verdener. De opplever situasjonen helt forskjellig, sier han.

INGEN DIALOG: Northug-manager Are Sørum Langås sier til NRK at de ikke har hørt noe fra Skiforbundet etter Petters Instagram-post mandag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Bensin på bålet

NRK har ikke lyktes i å få en kommentar fra lagkameratene som ble tatt ut på bekostning av Northug.

Eide har heller ikke besvart NRKs spørsmål om hvilke konsekvenser saken kan få eller hvem som behandler den, men hun presiserer at «personalsak i denne sammenhengen betyr at vi følger opp dette internt».

Landslagsløperne har undertegnet en utøverkontrakt som binder dem til skiforbundets plikter og rettigheter.

Punkt 5.1.2 lyder som følger:

Utøver skal til enhver tid opptre lojalt overfor de vedtak og beslutninger NSF fatter, og skal ikke utføre handlinger som kan være i strid med NSFs interesser. Utøvere skal også til enhver tid oppføre seg som en god lagkamerat i vedkommendes lag. Brudd på idrettens regelverk, vedtak, eller alminnelig god oppførsel kan sanksjoneres etter NIFs lov kapittel 11.

Det er ikke kjent hvilke vurderinger skiforbundet gjør, men idrettsjurist Robin Mackenzie-Robinson mener Northug har holdt seg innenfor reglementet.

– Jeg synes det høres drastisk ut å dra det Northug postet i går, som noe som faller inn under det som står i utøverkontraktens punkt 5.1.2. De bruker vel ikke ordet, men sikter vel til mobbing og det å være en dårlig lagkamerat og illojal oppførsel. Jeg synes ikke Northug kan karakteriseres som en dårlig lagkamerat på grunn av dette.

Idrettsjuristen mener situasjonen burde vært håndtert annerledes.

– Jeg er redd for at dette er med på å helle bensin på bålet, med tanke på at det virker drastisk, og dermed er det ikke akkurat konfliktdempende i et forhold som virker å være ganske betent allerede.

Ifølge NIFs regelverk har skiforbundet mulighet til å irettesette, bortvise, utelukke inntil én måned og gi bøter på inntil 5000 kroner, men Mackenzie-Robinson håper og tror det blir en mild reaksjon.

– Det er mulig skiforbundet sitter med kunnskap at noen føler seg tråkket på, men det vet ikke jeg. Det vil overraske meg om noen av utøverne har tatt seg nær av det som ble lagt ut i går, sier han.