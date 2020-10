Lekkasjer til media og VGs avsløring om høylytt krangling på et internt spillermøte, gjorde at Lagerbäck måtte ty til et så uvanlig middel som å forklare seg selv i en pressemelding.

– Jeg har alltid hatt som prinsipp å beskytte spillerne utad. Av hensyn til trenernes integritet og de anonyme kildene i VGs dekning måtte vi fravike dette prinsippet og kommentere hva som skjedde, forklarer landslagssjefen.

PRESSET JOBB: Mange har meninger om jobben landslagssjef Lars Lagerbäck gjør. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Han «har aldri opplevd at spillere har gått over grensen på denne måten» er noe av det han sier om diskusjonen som oppstod med Alexander Sørloth i kjølvannet av tapet mot Serbia.

– Han henger jo ut Sørloth litt her. Sørloth har vært vanskelig, direkte og sagt ting som mange vil oppleve at ikke er riktig mot sin leder. Han hadde ikke gått til det skrittet uten at han følte seg presset til å si noe, mener NRK-ekspert Carl-Erik Torp.

– Tilliten er åpenbart svekket

Han tror statusen til Lagerbäck ikke er den samme nå som da han tok over landslaget i 2017.

– Jeg tenker at tilliten hans i gruppen åpenbart er svekket. Etter kampen, og det som har skjedd.

NRK-EKSPERT: Carl-Erik Torp. Foto: Elise Angell / NRK

Torp påpeker at troppen svensken tok over var forholdsvis «grå», og nå er forvandlet til en gruppe med stjernespillere. Han mener det endrer landslagstroppen og er helt nytt for Lagerbäck.

– Dette hadde aldri vært lekket om man vil beskytte sjefen sin. Det er helt tydelig at når dette kommer ut, så ønsker man at krefter utenfra kan påvirke situasjonen, og det er et tegn på at han ikke har full tillit i spillergruppen, mener fotballeksperten.

Han får støtte av professor ved institutt for ledelse og organisasjon på BI, Stig Berge Mattheisen.

– Det kan være et faresignal. At noen lekker fordi de ikke har nok tillit eller tro på ham og landslagsoppdraget. Men også spillerne bør være så profesjonelle at de bør vite at det bør holdes internt. Det er det beste for alle parter at man har tillit til hverandre, sier Matthiesen.

Skal ta opp lekkasjen

Kapteinsteamet bestående av Stefan Johansen, Omar Elabdellaoui og Joshua King uttaler i en pressemelding at de forstår at Lagerbäck ble «kraftig provosert».

– Vi står 100 prosent bak trenerteamet. Det er svært beklagelig at det oppstår lekkasjer til media fra interne møter. Det skal ikke skje, og er noe vi i kapteinsteamet vil ta opp med alle spillerne i troppen.

Ledelsesekspert Matthiesen mener det utad ser ut som Lagerbäck er en dyktig leder, men understreker at man slipper unna med mindre når man ikke har gode resultater.

BI-PROFESSOR: Stig Berge Matthiesen er professor på BI i Bergen på institutt for ledelse og organisasjon. Foto: Torbjørn Brovold / BI

– Ledelsen har jo styringsrett, og det er flott at de lytter til innspill. Men disse innspillene er en balansegang. Kritikken fra spillerne kan ikke være så omfattende at det blir å beregne som et mytteri. Samtidig er det landslagssjefens ansvar å vinne og beholde garderoben, og da er det viktig at man ikke trår feil, sier BI-professoren.

Lagerbäck beklaget at han kom med en unødvendig kommentar til Sørloth som omhandlet en to år gammel kamp mot Kypros.

– Det er noe spillerne helt klart legger merke til. Å kunne regulere emosjoner er viktig, påpeker Mattheisen.

Spille eller ikke spille?

Tidligere landslagsspiller og Rosenborg-profil, Jahn Ivar «Mini» Jakobsen, synes det er bra at Lagerbäck kommer med sin versjon av det som hendte, så man får flere sider av saken. Han er ikke overrasket over lekkasjen.

– Når det er sånn at det er flere enn to personer som vet noe, så er det ikke en hemmelighet. Jeg har spilt toppfotball i 20 år og det er alltid noen som kjenner noen som kjenner noen, og det vil komme ut.

VIKTIG SPILLER: Alexander Sørloth og resten av Norge spiller tre nye landskamper i november. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Torp og Jakobsen håper at konflikten mellom landslagsledelsen og Sørloth nå er over med pressemeldingen. De tror det handlet mye frustrasjon etter Serbia-kampen isolert – og ikke nødvendigvis var uttrykk for misnøye med alt Lagerbäck har gjort.

– Jeg mener det ikke bør få konsekvenser for Sørloth, men hvis han fortsatt mener at Lagerbäck og Hansen er to inkompetente trenere og ledere, så ville jeg sagt at jeg ikke orker å spille for landslaget fordi jeg ikke har troa på det. Men jeg tror dette er sagt i en diskusjon hvor det er mye frem og tilbake, og man er litt frustrert, sier Jakobsen.

Torp er enig.

– Jeg tror at han når han fått tenkt seg litt om og fått blåst litt ut så er det ikke så ille som han mente der og da. Jeg tror alle har sagt ting som de angrer på i etterkant.