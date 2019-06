NRK-ekspert legg seg flat: – Eg tok feil om Herlovsen

– Det er fantastisk å sjå innsatsen og jobben ho gjer for laget. Kampen mot Frankrike er ein av dei beste ho har spelt på landslaget, seier Torp.

Dagens utsegn står i sterk kontrast til det han sa før VM-kvalifiseringskampen mot Irland for eitt år sidan.

– Det luktar ikkje akkurat mål av det norske laget. Eg såg Herlovsen i førre kamp, og ho klarte ikkje å komme til målsjansar. Herlovsen var betre for nokre år sidan, sa Torp den gong.

– Ho var nok ikkje så langt nede som eg sa

Norge vann den kampen 2-0, etter to mål av Lisa-Marie Karlseng Utland. På dette tidspunktet spelte Herlovsen for Vålerenga, utan å lukkast. I januar blei ho klar for Kolbotn på lån.

– Ho har verkeleg hatt godt av overgangen til Kolbotn. Ho var langt nede i Vålerenga, men kanskje ikkje så langt nede som eg sa. Så eg innrømmer gjerne at eg var for tidleg ute med å avskrive ho, men det er berre gledeleg når det går i den retninga, seier Torp, og ler.

INNRØMMER FEIL: Carl-Erik torp innrømmer at han tok feil av Isabell Herlovsen. Foto: Julia Marie Naglestad

No kan ikkje eksperten hugse å ha sett ho betre.

– Ho står verkeleg fram på dette laget, og ho var definitivt blant Norges beste mot Frankrike. Eg kan ikkje hugse å ha sett ho i så god form,, seier han.

Lagt ned ein stor innsats

Også dei andre på laget ser verdien Herlovsen gir landslaget.

– Ho er ein fantastisk fotballspelar. Me har ein spiss som jobbar knallhardt defensivt. Det gjer det mykje lettare for oss som ligg bak ho, seier lagvenninne Guro Reiten.

– Ho har vore veldig bra. Det er godt å sjå at ho er så bra trent, seier landslagstrenar Martin Sjögren.

I 2017 tok Herlovsen pause frå landslagsfotballen da ho signerte for den kinesiske klubben Jiangsu FC ladies.

– Var ho like godt trent da ho var i Kina?

– Nei, det var ho ikkje. Det kan ho nok bekrefte sjølv også, seier Sjögren og ler godt.

BETRE FORM: Landslagstrenar Martin Sjögren ser ein klar betring i forma til Isabell Herlovsen. Foto: Håvard Greger Hagen / NRK

– Eg var ikkje godt nok trent da eg kom til Vålerenga frå Kina. Kolbotn har hjelpt meg mykje etter at eg kom dit. I tillegg har eg lagt ned ein stor eigeninnsats for å vere i best mogleg form til VM, seier Herlovsen.

30-åringen set pris på den positive merksemda ho no får.

– Det er artig å høyre at folk legg merke til jobben eg gjer. Eg kjenner at eg orkar mykje, og at forma er god. Eg er ein spelar som set laget fyrst, så det er hyggeleg å høyre fine ord, seier ho.