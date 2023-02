NRK-ekspert hoderystende til norsk taktikk: – Hva var vitsen?

Luchsinger jobbet i flere år tett på det norske skiskytterlandslaget som utviklingssjef. Der jobbet han blant med analyser for hvordan de norske utøverne skulle angripe ulike løyper.

Nå er han skiskytterekspert for NRK og rister på hodet av hvordan de norske kvinnene disponerte løpene sine under fredagens VM-sprint i Oberhof.

– Det som overrasker meg veldig er at de går på en måte som er totalt motsatt av det vi anbefalte etter analysen i fjor, sier Luchsinger og fortsetter:

– Jeg ble jo flydd ned til Oberhof for å gjøre vitenskapelig analyse for hvordan det lønner seg å gå konkurransene. Så går altså de norske knallhardt på runde én og to. Det vi fant ut i fjor var jo når Birxsteig kommer så tidlig i rennet lønner det seg å åpne relativt rolig, og heller gå hardt på den siste runden hvor det ikke er skyting etterpå, sier han.

– En hard åpning påvirker skytingen

Skiskyttereksperten er kritisk til at analysen ikke ble brukt i særlig grad.

– Hva var vitsen med at forbundet fløy meg ned og gjorde masse analyser i fjor, spør han.

Luchsinger er videre opptatt av forskning fra idrettsforskere som Thomas Losnegard og Jan Kobach har vist at det lønner seg å åpne rolig.

– Therese Johaug takket jo til slutt Jan Kocbach for å lære henne å åpne rolig nok til OL i fjor. Det tok jo ganske mange år før hun lærte det. Poenget i skiskyting er: Totalt sett har jo de norske ganske god langrennstid, men poenget er jo at en hard åpning påvirker skytingen også, sier han.

JOBBET MED UTVIKLING: Harri Luchsinger, her fra tiden da han jobbet som utviklingssjef for skiskytterforbundet. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Fredag ble én bom på liggende for Marte Olsbu Røiseland, mens Ingrid Landmark Tandrevold bommet to ganger på den stående skytingen.

Tapte 31,7 sekunder på den siste runden

Langrennstidene viser at Tandrevold var raskest på både den første og den andre runden, mens Røiseland var nest raskest på de samme rundene. På den tredje og avsluttende runden hadde de henholdsvis 31. og 14. raskeste tid.

Gullvinner Denise Herrmann-Wick var til sammenligning nummer tre og fem på de to første rundene, men hadde den soleklart raskeste sisterunden og sikret seg gullet takket være det.

På den siste runden var tyskeren 20,5 sekunder raskere enn Røiseland og 31,7 sekunder raskere enn Tandrevold, noe som også gjorde at Herrmann-Wick endte opp med raskeste langrennstid totalt.

Langrennstidene til de norske utøverne Ekspandér faktaboks Plassering på den aktuelle runden i parantes Marte Olsbu Røiseland: Første runde: 6.34,8 (2)

Andre runde: 6.37,6 (2)

Tredje runde: 6.27,0 (14)

Totalt: 19.39,4 (2) Juni Arnekleiv: Første runde: 6.51,1 (23)

Andre runde: 6.54,8 (19)

Tredje runde: 6.48,6 (53)

Totalt: 20.34,5 (31) Ingrid Landmark Tandrevold: Første runde: 6.31,8 (1)

Andre runde: 6.36,4 (1)

Tredje runde: 6.38,2 (31)

Totalt: 19.46,4 (4) Ragnhild Femsteinevik: Første runde: 6.58,7 (42)

Andre runde: 6.51,9 (13)

Tredje runde: 6.36,9 (30)

Totalt: 20.27,5 (28) Karoline Knotten: Første runde: 6.53,4 (28)

Andre runde: 6.59,8 (27)

Tredje runde: 6.44,1 (41)

Totalt: 20.37,3 (34) Ida Lien: Første runde: 6.43,0 (9)

Andre runde: 6.49,9 (8)

Tredje runde: 6.27,3 (15)

Totalt: 20.00,2 (8) Slik gikk vinneren, Denise Herrmann-Wick, som hadde beste langrennstid: Første runde: 6.35,9 (3)

Andre runde: 6.44,3 (5)

Tredje runde: 6.06,5 (1)

Totalt: 19.26,7 (1)

Treneren: – Noen bom er det i hvert fall ikke

Trener for det norske laget, Sverre Huber-Kaas, sier de «ikke har sett så mye» på analysen som Luchsinger gjorde.

Istedenfor har de vektlagt erfaringen de selv har og et ønske om å være i god posisjon før den siste runden.

– Skal vi slå Denise Herrmann-Wick på løpet i dag, så må vi gjøre sånn som vi gjør i dag. Da vil Ingrid med fullt hus ha gått ut et godt stykke foran og hatt muligheten, sier han.

RASK OG GOD: Denise Herrmann-Wick skjøt feilfritt og var raskest i langrennsløypa under fredagens sprint. Foto: CHRISTOF STACHE / AFP

Han er ikke enig med Luchsinger i at det var en taktisk bom å disponere sprinten slik de norske løperne gjorde det.

– Absolutt ikke. Vi skal henge med. Vi går om medaljer. Ingrid og Marte går om medaljer, det er det vi ønsker å gjøre. Da må vi gå på ordentlig. Ingrid går en av sine beste fysiske sprinter selv om hun taper litt på sisterunden og Marte går sin beste sprint hittil fysisk, så noen bom er det hvert fall ikke.

– Hvorfor har du ikke sett så mye på analysene?

– Det handler egentlig mest om at hvert løp vil være litt forskjellig. Da var det verdenscup, nå er det mesterskap. Her er det medaljene som teller, og vi må tenke litt på hvordan vi kan få best mulig utgangspunkt. Vi skal gjøre det som er best for oss, og det synes jeg vi gjorde i dag, sier Kaas.

– Helt feil kan det ikke ha vært

Røiseland forklarer disponeringen med at hun ikke er i toppform.

– Det er hans analyse. Jeg tenker at min form er et stykke unna der den har vært tidligere år og da må jeg klare å bruke styrkene jeg har ved å klare å gå jevnt og gå jevne runder, mens Denise som er i bedre form klarer å ha det ekstra giret, og det har jeg ikke, sier hun.

– En ting er analyse, en annen er hvilke sterke sider man har. For noen gjelder det å ha god fart opp Birxsteig, for andre gjelder det å ha mye å spa på med på slutten. Det kommer an på hvilke teknikker man behersker best, sier Tandrevold.

På spørsmål om det var en taktisk bommert, svarer Tandrevold:

– For min del er det den desidert raskeste sprinten jeg har gått i langrennstid hittil i år, så helt feil kan det ikke ha vært, sier hun.