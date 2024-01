NRK-ekspert hoderystende etter ny EM-flause: – De ser tafatte og idéløse ut

– Det er et lag som ser usikre ut, rett og slett, sa NRKs håndballekspert Håvard Tvedten.

Det startet bra for Norge i onsdagens kamp mot Portugal, men det endte i nok en nedtur for de norske håndballherrene. Til slutt vant Portugal 37–32.

– Med dette tapet her så må vi kalle dette et elendig EM-mesterskap for Norge. Snipp, snapp, snute så var dette EM-mesterskapet ute, sa NRK-kommentator Patrick Sten Rowlands i sluttminuttene.

– Dette er fiasko for de norske håndballherrene. Det er langt unna det man trodde i forkant. De ser tafatte og idéløse ut. Jeg synes rett og slett synd på dem der ute, sa Tvedten.

– Det er så langt under pari som det nesten går an. Man hadde forventet at dette laget skulle knive om semifinaleplass, og så står man med én seier på fire kamper, sier Tvedten etter kampslutt og kaller det et fiaskomesterskap.

– Det ser ut som de er fullstendig blottet for selvtillit. Det er mange spørsmål som må stilles her. Det er en ganske forferdelig prestasjon igjen, sier Viaplay-ekspert Joachim Boldsen.

TRENER: Jonas Wille er trener for de norske håndballherrene. Foto: Marcus Brandt / AP

Kritisk til Sagosen: – Er ikke seg selv

Til pause var stillingen 18–15 til Portugal.

– Dette er uhyre svakt. Igjen opplever jeg at det er planløst. Vi klarer ikke å løse når motstanderne våre overrasker oss med andre ting enn man er vant til, sa Tvedten etter første omgang.

I den første omgangen noterte stjernespillerne Sander Sagosen og Harald Reinkind seg begge for kun én scoring hver.

– Vi mangler den Sagosen som vi kjenner. Han gjør feil som vi ikke er vant til å se, sa Boldsen.

– Han er ikke seg selv i dag, sa Tvedten etter at feilene fortsatte i den andre omgangen.

Etter kampen erkjenner Sagosen selv overfor NRK at det var mye som ikke stemte. Både for hans – og lagets – del.

– Det er ikke sånn jeg har lyst å fremstå, sånn jeg presterer. Det er skuffende, det er skuffende fra min side og skuffende at vi taper så det er klart at det ikke har vært mitt mesterskap, eller vårt mesterskap. Av og til så må man bare erkjenne at man er ikke bedre enn det og da må man slå hånda i bordet og innse at man er ikke bedre enn det man er akkurat nå, sier Sagosen til NRK.

– Vi har ikke levert, og det vet vi selv også. Det er ingen som trenger å forklare oss det. Vi ønsker å fremstille oss på en annen måte og vi ønsker å spille bedre, men vi er ikke bedre akkurat nå og da hjelper det ikke hvor mye vi snakker om det, fortsetter han.

– Det er tungt, det er det ingen tvil om. Det var ikke sånn vi hadde forestilt oss og håpet at det skulle bli, sier Harald Reinkind til NRK.

KOM TIL KORT: Sander Sagosen gjorde flere uvanlige feil i onsdagens kamp. Foto: CATHRIN MUELLER / Reuters

Etterlyste mottrekk tidlig

Istedenfor scoringer, var det tekniske feil som preget mange norske angrep, og som gjorde at Portugal tidvis kontret Norge i senk.

– Når vi begynner å brenne sjansene, så blir vi litt smale. Vi blir litt utrygge, sa Norges assistenttrener Martin Boquist til NRK i pausen.

– Det bør ikke komme som en overraskelse for Norge at de løfter på våre bakspillere. Da må man må ha mottrekk. Innløp eller strekbevegelser bak, eventuelt et syv-mot-seks-spill som man ikke har sett Norge ha tidligere, sa Tvedten.

– Det er ting man må forberede seg inn i et mesterskap, slik at man har mer å spille på når man blir utfordret, slik man blir i dag. Det er for dårlig, oppsummerte han etter den første omgangen.

NEDTUR: Kristian Bjørnsen og de norske landslagsspillerne gikk på nok et nederlag i håndball-EM. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

På vei ut av EM

Norge fikk en forferdelig avslutning på gruppespillet i EM, med uavgjort mot Færøyene og så tap mot Slovenia i gruppefinalen.

Dermed tok de med seg null poeng inn i hovedrunden. Der ble det nok en nedtur mot Portugal.

– Det er en veldig kjip følelse. Jeg føler at vi igjen gjør en helt grei håndballkamp. jeg føler vi prøver veldig mye og innsatsen er der, men vi er i en fase der vi er nede i gjørmen, sier Gøran Johannessen til NRK.

Han snakker med NRK rett etter kampslutt, og sier at det er mange ulike følelser han kjenner på akkurat nå.

– Jeg er ganske forbanna, men jeg har vært i sånne faser før med klubblag der man prøver masse forskjellig og ingenting fungerer. Jeg tror det er viktig for oss å innrømme at vi ikke er bedre enn det vi er. Vi er ikke bedre enn vår siste prestasjon. Og i dag er innsatsen bra, men vi gjør 15 tekniske feil mot Portugal, og da skal du tape. Heldigvis, for sånn skal håndballen være

SKUFFET: Gøran Johannessen, her under skuffelsen mot Portugal. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

I den andre omgangen kom Norge seg opp til ett mål bak ved flere anledninger, blant annet takket være en god Alexander Blonz. Nærmere kom de imidlertid aldri og til slutt ble det et norsk tap.

– Det er for dårlig. Denne kampen er litt sånn som det har vært i resten av mesterskapet. Vi spiller ikke godt nok og da fortjener vi ikke å vinne kamper, sier Blonz til NRK.

– Nå er dette krise, sa NRK-kommentator Patrick Sten Rowlands da Norge rotet bort ballen i sluttminuttene.

– Er det mulig da, spurte Tvedten.

Det er det første norske tapet mot Portugal siden 2008 og etter fem strake norske seirer over Portugal.

Til tross for tapet, har Norge fremdeles en mulighet til å gå videre til semifinalene i EM, men de er avhengig av svært tynn teori.

Norge fortsetter EM mot Nederland fredag. Så venter regjerende verdensmester Danmark to dager senere før hovedrunden avsluttes mot EM-vinneren fra 2022 Sverige.