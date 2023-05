NRK-ekspert frykta han knuste draumen til Brann-helten

– Du kjenner jo at du knekkjer draumen hans der og då, seier Torp.

NRK-ekspert og tidlegare Brann-spelar Torp vart tvinga til å leggje opp etter ein hjartestans i 2011. Han heldt fram som G16-trenar i Brann, der han trena nokre av dei største talenta i Bergen.

Ole Didrik Blomberg kunne fort vore blant dei.

– Mange gir opp

22-åringen har verkeleg fått fart på Brann-karrieren. I fjor var han med på å skyte dei raudkledde til Eliteserien på første forsøk.

Denne sesongen har han starta sju av åtte kampar på høgrekanten. Brann ligg på 3.-plass i serien, og no ventar ein cupfinale mot Lillestrøm.

TAKKA SUPPORTERANE: Blomberg og Brann slo Vålerenga 3-1 i slutten av april. Foto: BILDBYRÅN

Men vegen hit var ikkje heilt som Blomberg såg for seg. I 2015, etter å ha vore ei viktig brikke på G14-laget i Brann, kom det første vendepunktet då han skulle opp til G16-laget.

Her landet nemleg Torp og ungdomstrenarane på at det var fleire spelarar framfor Blomberg i hans posisjon.

Dåverande G14-trenar Kristian Andersen hugsar at han gav beskjeden.

– Inngangen min som pedagog er å vere ærleg, særleg i ein toppklubb. Det er viktig å ikkje kaste blår i auga på folk. Eg fortalde at vi merka at han ville bli eit 2. val. Vi ønskte at han skulle stå i konkurransesituasjonen, men litt seinare drog han vidare, fortel Andersen.

Torp påpeikar at dette ofte er tøffe samtalar å ta.

– Det er mange unge spelarar som ser for seg stega framover til eit A-lag. Når du då fjernar eit steg for 14-15-åringar, kan det vere vanskeleg å forstå at det er godt meint. Det er mange som gir opp, seier Torp.

«Shit, eg klarer jo ingenting»

Blomberg sjølv hugsar tida godt. Han møter Torp på Brann Stadion nokre dagar før cupfinalen.

– Eg var mellom 15-16 år då eg vart teken igjen av dei som var yngre enn meg. Då kom eg opp på G16-laget. Og så vart eg fortald at … Eg fekk ikkje beskjed direkte om at eg ikkje vart satsa på, men eg vart fortald at det er fleire som er framfor i køen, og dei kunne ikkje love speletid. Det var ein enkel måte å bli sagd «ha det» til på.

– Hugsar du kven som var trenaren den gongen? spør Torp.

– Det var jo Kristian Andersen, og han som sit og intervju meg, svarer Blomberg og smiler.

NEST SISTE HINDER: Brann slo Stabæk 2-0 på Nadderud i cupsemifinalen 26. april. Foto: NTB

Blomberg hugsar korleis han gradvis fall bakover i køen. Han fortel at reservane vart rundspelte av førsteellevaren på trening.

– Då eg var på treningane her med G16, så kjende eg liksom: «Shit, eg klarer jo ingenting. Eg får jo ikkje sjølvtillit. Det er ingenting som skjer». Eg berre tenkte at viss det held sånn fram, kjem eg aldri til å bli fotballproff, seier Blomberg.

Då pappaen spurde korleis treningane hadde gått, svarte han at «det blir berre gøyare og gøyare».

– Så eg laug jo berre til meg sjølv, òg. Så gjekk eg lei det, og så var det rundt juletider ein gong eg berre sa til pappa etter ei trening at eg ikkje ville vere her meir, seier Blomberg.

– Eg tippar han (pappaen) så det på meg at dette ikkje var bra for meg lenger, legg han til.

Snudde i tide

Dermed vende Blomberg tilbake til moderklubben Gneist, der han imponerte såpass at han vart plukka opp av Åsane før 2019-sesongen.

Her trong han berre to sesongar før Brann banka på døra igjen.



Torp vedgår at han vart litt overraska då Blomberg kom såpass tidleg tilbake til Brann. Men han er først og fremst «ekstremt imponert».

– Det er eit veldig godt døme på at det finst mange vegar. Nokon sit med «Ødegaard-fasiten», men alle må gå løpet sitt. Eg trur ikkje han hadde vore der han er i dag viss han hadde vorte verande, seier Torp.

Det var mange utanforståande som peika ut karrierevegen for den då 15 år gamle Martin Ødegaard. Seinare har minst like mange meinte at vala var feil.

På spørsmål om Blomberg trur han hadde vore i Brann i dag viss han ikkje hadde hoppa av G16-laget, svarer han:

– Garantert ikkje.

Han held fram:

– Trenarane bruker dei beste spelarane dei har, og då blir jo vi som er … Eg var jo ikkje den største «kiden», heller. Eg var ganske liten, og det var sjølvsagt mykje fysikk og alt gjekk raskare. Eg klarte ikkje henge med, og då bruker dei dei beste spelarane dei har. Då er det vanleg å falle utanfor.

Tidlegare ungdomstrenar Andersen, som i dag er hovudtrenar i Gneist, er heilt overtydd om det same.

– Eg trur valet hans den gongen var heilt avgjerande for der han er i dag. Dersom han hadde vorte verande, er det stor sjanse for at han ikkje hadde fått den reisa. I Gneist fekk han trene og spele med seniorar i 4.-divisjon. Det har bidrege til at han til dømes er råsterk éin mot éin, og ikkje berre med fart, men sterk i kroppen, seier Andersen.

Gir råd

Blomberg kjenner sjølv han vart veldig mykje meir uredd av tida i Gneist. Som ungdomsspelar i Brann var han veldig redd for å gjere feil.

Han la bort tankane om ein proffklubb, og i staden hadde han det artig på banen med gode kompisar. Veldig artig.

– Då eg kom tilbake til Gneist, fekk eg berre høyre frå trenaren: «Utfordre kvar gong, vi drit i det. Dette gjer du best. Kvar gong du får ball, så køyr, køyr, køyr». Eg kjenner eg har teke det med meg.

Han beskriv det som eit slumpetreff at Åsane såg han i aksjon for A-laget til Gneist. Etter cirka tre år i moderklubben gjekk ferda vidare til Åsane før Brann banka på døra igjen.

– Har du nokre råd til unge spelarar i same situasjon? spør Torp.

– Viss du kjem i same situasjon der du er ein av dei beste og blir teken igjen: Ikkje vêr redd for kva andre kjem til å synast viss du har vore i storklubb og degraderer deg sjølv. Viss du elskar fotball, gjer du alt for å spele fotball. Du må ha det gøy og finne tilbake til å vere leiken. Må du ned eit hakk i to - tre år, «so be it». Viss eg ikkje hadde vore profesjonell fotballspelar, hadde eg vore amatørfotballspelar, for å seie det sånn, seier Blomberg.