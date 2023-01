– Hvorfor tillater ledelsen i Norges Skiforbund at løperne får gå ett renn for å prioritere verdenscup i Livigno som ikke engang er en VM-øvelse?

NRK-ekspert Fredrik Aukland lar spørsmålet henge i luften. NM på Gjøvik arrangeres fra torsdag til søndag – og det blir av det profilfattige slaget. Han reagerer sterkt på at herrenes sprintlandslag og flere av kvinnene dra til Livigno for å gå verdenscupsprint i høyden.

– Norgesmesterskapet på ski er det viktigste arrangementet for norsk langrenn. Der bør også landslagsløperne stille. Det at landslagsløperne får gå i verdenscupen mener jeg er respektløst overfor skiklubbene og Ski-Norge, sier Aukland – og fortsetter:

Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

– Her forstår jeg det slik at siden Klæbo slipper å gå, så slipper flere andre å gå. De behandler flere likt. Da blir det færre landslagsløpere til start. Det er uheldig for langrennssporten.

Program NM på Gjøvik 2023 Ekspandér faktaboks Torsdag 19. januar: 10:00 Sprint, prolog, fristil, herrer og kvinner

12:30 Sprint, utslagsrunder, fristil, herrer og kvinner Fredag 20. januar 09:00 15 kilometer, fristil, herrer

12:50 10 kilometer, fristil, kvinner Lørdag 21. januar 10:30 15 kilometer skiathlon, kvinner

13:40 30 kilometer skiathlon, herrer Søndag 22. januar 09:00 3x10 kilometer stafett (KKF), herrer

12:00 3x5 kilometer stafett (KKF), kvinner NM del 1 på Gjøvik sendes på NRK.

Johannes Høsflot Klæbo er ikke syk, men han står over hele mesterskapet for å prioritere verdenscuprennene i Livigno denne helgen.

I landslagsutøvernes kontrakt er det i utgangspunktet kontraktsfestet at de skal stille til start i NM.

Klæbos argeste konkurrent i verdenscupen sammenlagt, Pål Golberg, stiller i motsetning til Klæbo på torsdagens sprint på Gjøvik. Det blir imidlertid den eneste øvelsen han går.

Bjervig: – Det blir feil uansett

Norges langrennssjef, Espen Bjervig, forklarer mannefallet slik:

– Verdenscup er den øverste divisjonen som vi konkurrerer i. Vi er pliktig til å stille. Det er fryktelig synd at det kolliderer med NM, men derfor har vi tilpasset programmet slik at de får gå NM og verdenscup.

Bjervig bekrefter ikke uttaket til helgens sprintrenn, men landslagssprinterne Håvard Solås Taugbøl, Sindre Bjørnestad Skar og Erik Valnes har sagt til VG at de drar til Livigno etter NM-sprinten. Sprinttrener Arild Monsen fortalte Adresseavisen at Even Northug kun vil gå sprinten i NM før han drar til Livigno. Ane Appelkvist Stenseth sa onsdag til NRK at hun forflytter seg sørover fredag.

LANGRENNSSJEF: Espen Bjervig. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Det blir feil uansett når det blir kollisjon i kalenderen. NM er kjempeviktig. Det er ingen tvil om det. Vi er så heldig at vi har flere veldig sterke utøvere bak de beste. De det gjelder er seks herrer og Johannes Høsflot Klæbo og seks kvinner, forklarer Bjervig.

– Hvorfor arrangerte dere ikke NM sist helg da dere kunne unngått kollisjon?

– Det er fordi da hadde vi fått veldig få av de ni jentene og ti guttene som gikk Tour de Ski til å stå. Det blir alt for tett program.

Tosifret antall landslagsløpere går ikke NM-renn i helgen

Han vil imidlertid ikke legge skylden på Det internasjonale ski- og brettsportforbundet (FIS):

– Jeg sitter selv i samme kalendergruppe og planlegger. Det er verdenscuprenn hver helg og hvilehelg etter Tour de Ski. Det er et krav fra alle nasjonene for at utøverne skal få hente seg inn igjen etter et krevende løpsprogram.

I tillegg til at herrenes sprintlandslag kun går én distanse, har Tiril Udnes Weng og Anne Kjersti Kalvå meldt forfall på grunn av sykdom.

Det samme gjelder Didrik Tønseth og Simen Hegstad Krüger på herresiden. Emil Iversen står over alle de individuelle distansene på grunn av en forkjølelse, men håper å rekke søndagens stafett.

Påmeldingslistene viser også at Astrid Øyre Slind, som ble nummer syv i Tour de Ski, ikke skal gå noen distanser i NM. Hun prioriterer langløpet La Diagonela.

Bjervig syns likevel det er viktig å ikke snakke ned betydningen av NM, heller ikke i sammenheng med VM-uttaket til Planica i februar:

– Å prestere bra i NM, ta medaljer og vinne NM er en total vil veie tungt. Om man har sykdom og det kolliderer med et verdenscup, så vil det likevel være muligheter til å vise seg frem.