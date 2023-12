Brøt ut i latter av sammenligning: – Verdens raskeste pattedyr

– Camilla Herrem, herregud ... Hun er jo som en gepard. Det går så fort. Verdens raskeste pattedyr, Camilla Herrem, sa Viaplay-kommentator Daniel Høglund etter at Camilla Herrem kontret inn sitt sjette mål for kampen.

37-åringen ble kåret til banens beste og ble Norges toppscorer med syv mål i onsdagens 37-19-seier over Angola.

Seks av målene kom i løpet av en periode på 15 minutter i den første omgangen.

– I en alder av det jeg er, så er jeg ganske godt fornøyd med det, sier hun til NRK om gepard-sammenligningen.

– Jeg føler meg sprek og føler at den eksplosiviteten virkelig har kommet tilbake dit der den var. Man vet aldri helt hvordan det er etter graviditet, og spesielt etter nummer to, hvordan spensten er, hvordan eksplosiviteten er. Det er noe jeg har jobbet ekstremt mye med, sier hun videre.

RASKERE ENN EN ...? Camilla Herrem er nok ikke like rask som en gepard, men hun viste frem toppfarten i onsdagens kamp. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Assistenttrener Mats Olsson var også full av lovord om en «fantastisk» og «imponerende» Herrem i pausen.

– Hun er uhyre kjapp, både i føttene og i hodet. Hun ser når det kan komme en kontring og så er hun to meter foran de andre. Hun har også mer fart i beina enn noen andre, sa Olsson til NRK.

NRKs kommentatorpar var også imponert over Herrems hastighet.

– Hun er som en god årgangsvin. Hun blir bare bedre og bedre, sa Rowlands om Herrem i den første omgangen.

– Selv om de er klar over at hun er den skarpeste kontringsspilleren til Norge, så klarer de ikke å løpe henne opp, fordi hun er så ekstremt rask, supplerte Kurtovic.

NRK-ekspert forbløffet av Angola

Tyngre skulle det bli for Angola.

– Jeg må si jeg er skuffet over Angola. De gjør utrolig mange enkle feil. Juniorfeil, som det kalles. Det er pasninger bare på noen meter som treffer i panne, ankler og ut sidelinjen, sa NRKs håndballekspert Amanda Kurtovic mot slutten av den første omgangen.

Etter at Angola startet kampen best og ledet 2-0, var det jevnt frem til 4–4.

Så kom tre kontringsmål fra Herrem på 71 sekunder og siden så Norge seg aldri tilbake.

Til pause var stillingen 20-9, etter at Silje Solberg-Østhassel hadde levert en omgang med en redningsprosent på over 50.

TOPPSCORER: Camilla Herrem scoret syv mål for Norge i onsdagens kamp. Hun ble også kåret til banens beste i kampen. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Det er gøy for Norge at de er så overlegne, men for oss som hadde håpet at det skulle bli litt mer spennende i dag, så ble det ikke det. Etter 8–4 så kjørte de bare fra. Det var ingen vei tilbake og jeg synes ikke Angola har kjangs i det hele tatt. De kommer ikke til sjanser. Jeg er litt skuffet over Angola, faktisk, sa Kurtovic i pausen.

Norge vant til slutt 37–19.

– Angola hang med i åtte minutter og så kjørte Norge ifra. Helt klart klasseforskjell, oppsummerer Kurtovic etter kampen.

– Vi er også flinke til å gjøre dem dårligere, sier Herrem, og får støtte av lagvenninnen Henny Reistad:

– Jeg synes vi bidrar bra til å fremprovosere de feilene. Jeg synes vi står godt forberedt.

Norge i årets håndball-VM Ekspander/minimer faktaboks I gruppespillet: 29. november: Norge – Grønland 43-11

1. desember: Østerrike – Norge 28-45

3. desember: Norge – Sør-Korea 33-23 I hovedrunden: 6. desember: Norge – Angola 37-19

8. desember: Slovenia – Norge

10. desember: Frankrike – Norge Kvartfinalene spilles 12. og 13. desember, mens det er semifinaler 15. desember. Finalen og bronsefinalen spilles 17. desember.

– Nå er det tullete ute her

Norge kom seg lekende lett gjennom gruppespillet i håndball-VM. De tre kampene i Stavanger ble vunnet med til sammen 59 mål og før hovedrunden hadde Norge forflyttet seg til Trondheim.

Årets VM er det andre i rekken med 32 deltakernasjoner, noe som har ført til en rekke kamper med stor kvalitetsforskjell.

Norge hadde slått Angola i samtlige elleve tidligere møter. Norge spilte sist mot Angola i oppkjøringsturneringen før VM, hvor Norge vant 32–24.

– Vi har forberedt oss godt. Vi vet hvordan Angola spiller og vi får dem dit vi vil. Vi får dem inn i sekken i midten og vil at de skal skyte fra litt distanse. Når vi har et av verdens beste midtforsvar og målvakter, så er det vanskelig å score mål på oss, sa Norges assistenttrener Mats Olsson til NRK i pausen.

Angola har vært det beste laget i Afrika i en årrekke og tapte bare med ett mål mot Frankrike i gruppespillet, men i onsdagens kamp var de rett og slett sjanseløse.

FULL KONTROLL: Det norske forsvaret hadde full kontroll mot Angola. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Nå er det tullete ute her. Nå er det Angola som helst vil tilbake på hotellet, sa NRK-kommentator Patrick Sten Rowlands tidlig i den andre omgangen.

– Jeg tror de gleder seg til denne kampen er ferdig. Det ser i hvert fall slik ut, supplerte Kurtovic.

Det svake spillet til Angola fortsatte videre i kampen og Rowlands måtte igjen sperre opp øynene da Stine Bredal Oftedal la på til 26–13 halvveis i den andre omgangen.

– Oi! Her er det bare å spasere igjennom. Hallo, Angola, hallo! Her følger de bare ikke med, rett og slett.

Det norske laget holdt fokus kampen ut og har stø kurs mot en plass i kvartfinalene. Neste kamp er mot Slovenia fredag 8. desember.