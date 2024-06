– Superlativene er oppbrukt. Han angriper dette løpet helt respektløst i dette regnværet, sa NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal da Ingebrigtsen rykket til fra start.

23-åringen peiset på fra første sekund i øs pøs regnvær, og tempoet holdt han oppe helt inn til mål. Med tiden 3:34.03 ble det ny banerekord.

– Det er helt fantastisk. Det var rart å forberede seg til konkurranse hjemme i mitt eget hus, sier en fornøyd Ingebrigtsen til NRK etter NM-gullet i Sandnes.

Men selv om ekspertene nesten var tomme for ord under rekordløpet, fikk Ingebrigtsens alternative oppvarming NRKs ekspert til å flire.

NRK-ekspert flirte av Ingebrigtsens gullgrep

Ingebrigtsen-brødrene brukte nemlig storebror Henrik som sykkelhare. Han hadde lånt den nye sykkelen til kona hans Liva Børkja Ingebrigtsen.

NRKs friidrettskommentator Jann Post lo av synet.

– Det er litt røft å varme opp i dette været også, sier han etter å ha ledd en liten stund.

– Sykkelpeising på oppvarming har jeg aldri sett før, la NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal til.

OPPVARMING: Storebror Henrik Børkja Ingebrigtsen var sykkelhare for de yngre brødrene før 1500-meteren.

Sykkelharen selv forklarer grepet slik:

– I vårt team så handler det om å forbedre seg hele veien. Det som vi gjorde i går er ikke godt nok i morgen. Vi må hele veien ta nye steg og finne måter å optimalisere. Det gjelder oppvarming, søvn og kosthold. Det gjelder alt. Da måtte jeg ty til det jeg hadde for hånden.

Altså kona Livas nyinnkjøpte bysykkel.

– Den fungerte særdeles dårlig på grusen der nede, jeg holdt på å sladde ut i den ene svingen. De fikk ligge litt i dragsuget. Jeg tror det hjalp litt, forteller Henrik Børkja Ingebrigtsen.

– Henrik sykla foran deg på oppvarming hvorfor gjorde han det?

– Optimalisering i alle ledd. Vi er så profesjonelle at det er nesten litt farlig, sier norgesmesteren.

– Har du varma opp på den måten før?

– Det er jeg litt usikker på. Man tar gjerne litt hjelp der man kan få. Jeg og Filip var spente i dag. Det er ikke alltid man får oppleve noe sånn på hjemmebane, og ikke minst NM.

Nybakt pappa på jakt etter kongepokal

Det har mildt sagt vært en svært innholdsrik uke for gullvinneren.

Mandag var han på treningsleir i St. Moritz. Tirsdag morgen ble han pappa for første gang. I kveld tok han NM-gull på hjemmebane på 1500 meter.

Selv om han sikret gullet på hjemmebane, settes ikke det høyest:

– Jeg har blitt far, så det er selvfølgelig høydepunktet for uka.

PAPPA: Ingebrigtsen fortalte NRK at han først og fremst er stolt over farsrollen.

– Var du inspirert av Filippa?

– Ja, absolutt. I den grad man kan bli inspirert av et lite barn. Det er stort og ta en del av det, og få oppleve det. Det er jo ikke gitt at man kan det. Og å dele det med Elisabeth (Asserson Ingebrigtsen) og venner og familie har vært stort. Og å kunne toppe det med NM her på Sandnes stadion, så det har blitt ei bra uka.

Brødrene hans er også veldig stolte over prestasjonen etter uka han har hatt.

– Det ser nesten surrealistisk ut. Det er farten man forventer at motorsykler kan holde, sier Henrik Børkja Ingebrigtsen.

SEIERSRUNDE: Jakob Asserson Ingebrigtsen har hatt mye å smile for denne uka. Foto: NTB

Han hyller seiersmarginen til lillebror:

– Jakob springer et ganske sterkt løp helt alene i disse forholdene. Det er bra. Jeg tror han hadde lyst til å springe enda fortere, men da må han være heldigere med både oppladning, vær og alt mulig. Han har hatt en litt travel uke egentlig. Han så uforskammet bra ut i forhold til hva han har vært gjennom de siste par dagene, sier Henrik Ingebrigtsen til NRK.

POPULÆR: Mange hadde møtt opp på Sandnes stadion for å se hjemmefavoritten, tross regnværet. Foto: Anders Engeland / NRK

– Han forsvant ganske tidlig. Han hadde lyst til å legge inn en god søknad for kongepokalen, sa Filip Mangen Ingebrigtsen til NRK, som ble nummer 11 på en dårlig dag.

Det bekrefter kongen av 1500 meter:

– Alt som har noe med konge å gjøre, er bare helt magisk. Så det er ingenting som står høyere.

Kristoffer Sagli sikret sølvet, drøye åtte sekunder bak gullvinneren. Andreas Fjeld Halvorsen kapret bronsen.

UTKLASSING: Jakob Asserson Ingebrigtsen i ensom majestet på oppløpet. Foto: NTB