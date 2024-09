De tidligere skiskytterstjernene Jevgenij Ustjugov og Svetlana Sleptsova nådde ikke fram i Idrettens Voldgiftsrett med sine anker i dopingsakene mot dem.

Det er skiskyttersportens integritetsenhet som mandag melder om beslutningen som er fattet i voldgiftsretten i Sveits.

CAS-konklusjonen innebærer at dommen som ble fattet av Det internasjonale skiskytterforbundets antidopingpanel i februar 2020 blir stående.

Den gang ble det konkludert med at Ustjugov og Sleptsova hadde brutt antidopingbestemmelsene. De to russerne, som for lengst har avsluttet karrieren, fikk blant annet annullert sine resultater under OL i Sotsji i 2014.

Den ledet igjen til at Norge rykket opp til bronse på skiskytterstafetten for menn under vinterlekene for ti år siden. Det norske laget besto av Tarjei Bø, Johannes Thingnes Bø, Ole Einar Bjørndalen og Emil Hegle Svendsen. (NTB)