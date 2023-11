Ga Dønnum fornyet tillit fra start og traff godt med det. Tydelig at han har nullstilt og motivert guttene før en ubetydelig landskamp. Kom godt ut av startblokkene på Hampden Park. Garantert veldig frustrert over å slippe inn tre mål når Norge knapt hadde målsjanser imot. Gode bytter som ga Norge ny energi og sørget for at det i hvert fall ble med ett poeng hjem fra Skottland.