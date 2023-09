NRK-børsen etter Portugal – Norge: «Burde faktisk ha reddet»

Magnus Carlsen vant på utrolig vis – klar for finale

Magnus Carlsen vant semifinalen mot Jan Nepomnjasjtsjij i den sjette Champions Chess-turneringen og er på vei mot en ny topplassering.

Etter remis i de to første partiene vant Carlsen det tredje med hvite brikker etter 47 trekk. Nepomnjasjtsjij måtte vinne det siste ordinære partiet og skaffet seg et stort overtak. På et tidspunkt sto han fem bønder over på brettet, men Carlsen forsvarte seg ypperlig i en tilsynelatende tapt stilling og sikret remis etter 129 trekk.

Carlsen har vunnet tre av de fire CCT-turneringene han har deltatt i tidligere i år, og ble nummer tre i den siste. Onsdag møter han Maxime Vachier-Lagrave i første finale.

Siden det spilles etter dobbelt utslagssystem, er det ikke over enten han vinner eller taper da. Vinner han, får han to muligheter til å sikre turneringsseieren mot vinneren av taperrunden.

Taper han for Vachier-Lagrave, må han vinne to kamper i taperrunden og deretter slå Vachier-Lagrave to ganger for å gå helt til topps. (NTB)