Strålende bevegelse og pasning som burde ført til en målgivende tidlig i 1. omgang. Defensivt veldig dyktig til å presse og stresse motstander. Østerrikes sideback fortsatt svimmel etter tunnelen etter et kvarter. Muligens snytt for scoring? Bør score eller sentre etter 63 minutter, men gjennomgående en drivende god offensiv kraft for Norge. Centimetre unna å bli matchvinner etter et godt løp inn i boksen.