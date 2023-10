NRK-børsen etter Norge – Frankrike: – Treg i hodet og bein

Det ble tap for det norske kvinnelandslaget, dermed ligger de an til nedrykk. Marit Bratberg Lund bidro til en utligning i andre omgang, men det hjalp lite da Wendie Renard sørget for 2-1 og seier til Frankrike.

Her er NRKs spillerbørs etter kampen, vurdert av Bengt Eriksen.

* Man må ha spilt minst 30 minutter for å bli vurdert med karakter. Skalaen går fra 1 til 10.

Aurora Mikalsen – 5 Mikalsen hadde lite å gjøre i første omgang. Kunne ikke lastes for selvmål etter 22 minutter spilt.

Maria Thorisdottir - 3 Feilet og sleivet. Både treg i hodet og bein før 0-1. Løfta seg imidlertid litt på slutten av første omgang. Glipper i markering på 1-2. Byttet ut da Norge jaktet mål på tampen.

Maren Mjelde – 4 Dels uheldig og dels klønete da hun sørget for selvmål til Norge halvveis i den første omgangen.

Mathilde Harviken – 5 Lite involvert, men nydelig raid på slutten av første omgang da hun dro opp et angrep med 40 meter driv med ball.

Marit Bratberg Lund – 5 Sleit med både angreps- og forsvarspill i perioder. Det var rotete på plassen hennes flere ganger i første omgang. Men hun avslutter og følger opp med scoring i andre omgang.

Thea Bjelde – 3 Veldig lite involvert. Ble byttet ut etter 70 minutter.

Vilde Bøe Risa – 6 Sterk i dueller. Gode medtak og pasninger, men lite involvert i første omgang. Fin pasning ut på kanten i oppbygningen av angrepet som førte til utligning. Men en fæl feilpasning som førte til corner og mål for Frankrike noen minutter senere. Byttet ut ti minutter før slutt.

Ingrid Syrstad Engen – 4 Mister ball og mangler overblikk. Det går for sakte, da blir det mye pasninger på tvers og bakover.

Frida Maanum – 4 Ett og annet innlegg. En og annen vending og skudd, men lite involvert hun også. Var imidlertid involvert i duellene i forkant av Norges utligning. Ble byttet ut etter 70 minutter.

Mimmi Löfwenius – 5 To gode involveringer tidlig. Signalspiller i form av engasjement. Men likevel usynlig i lange perioder. Slo innlegget som til slutt endte med norsk scoring. Mer involvert i andre omgang.

Sophie Román Haug – 5 Kom fra neseblod mot Portugal til nesestyver etter 10 sekunder. Lite involvert. God og ha på døballer imot. Viste igjen hodestyrken sin da hun vant en hodeduell rett i forkant av 1-1-målet. Byttet ut ti minutter før slutt.

Leif Gunnar Smerud – 5 Stjernefall før møte med gruppeleder Frankrike. Ellever som forventet. Forståelige bytter av Maanum og Bjelde.

Karina Sævik Kom inn etter 70 minutter. For kort tid på banen til å bli vurdert.

Elisabeth Terland Kom inn etter 70 minutter. For kort tid på banen til å bli vurdert.

Lisa Naalsund Byttet inn etter 80 minutter. For kort tid på banen til å bli vurdert.

Cathinka Tandberg Byttet inn etter 80 minutter. For kort tid på banen til å bli vurdert.

Celin Bizet Kom inn etter 89 minutter. For kort tid på banen til å få karakter.

Børsen er satt av:

Bengt Eriksen, NRK-ekspert og har tidligere spilt for Vålerenga og Strømmen. Tidligere Skeid-trener og er nå i Jevnaker.

Hvem synes du var Norges beste mot Frankrike? Aurora Mikalsen Maria Thorisdottir Maren Mjelde Mathilde Harviken Marit Bratberg Lund Thea Bjelde Vilde Bøe Risa Ingrid Syrstad Engen Frida Maanum Mimmi Löfwenius Sophie Román Haug En innbytter Vis resultat

Dette betyr børskarakterene:

10: Verdensklasse – en prestasjon man svært sjelden ser på en fotballbane på dette nivået. Kampavgjørende.

9: En forrykende kamp, var en svært sterk bidragsyter.

8: En bunnsolid og imponerende forestilling.

7: Gjorde en god prestasjon, bidro med svært mye positivt.

6: En kamp med større positivt fortegn enn negativt, men slet med å utrette det helt store.

5: Midt på treet, slet med å sette sitt preg på kampen.

4: En kamp under pari, bør være småskuffet over egen innsats.

3: En svak kamp, må heve nivået.

2: En forferdelig prestasjon.

1: En komplett fiasko, intet mindre.