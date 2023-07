Det endte med et svært skuffende 1-0-tap for Norge for vertsnasjonen New Zealand fredag formiddag.

Her er NRKs spillerbørs, vurdert av Bengt Eriksen. Skalaen er fra 1 til 10.

Man må ha spilt minst 30 minutter for å bli vurdert.

Aurora Mikalsen - 4 Åpnet passivt på strek, men mer og mer offensiv. Håndterer det hun kan ta, men sjanseløs på New Zealands scoring.

Thea Bjelde - 4 Ganske uryddig i 1-omgang, men strålende inngripen rett før pause, hvor hun trolig avverger baklengsmål. Henger etter sammen med midtstopperne på 1-0.

Maren Mjelde - 3 Lemper baller - ikke pasninger, men en fryktelig tversoverpasning. Henger ikke med på 1-0. Feller feilvendt spillere og lager enkle frispark.

Mathilde Harviken - 4 Positiv 1.-omgang hvor hun bruker pasningsfoten og er rask i oppfattelsen, men spiller seg ned. Taper løpsduellen mot Hannah Wilkinson før innlegget til 1-0.

Tuva Hansen - 3 Sliter med posisjoneringen defensivt, og er lite involvert offensivt før hun var centimetere unna å score på et langskudd ni minutter før full tid.

Frida Maanum - 3 Var i praksis ikke med i 1.-omgang, unntatt et skudd fra god posisjon som gikk langt over mål. Én positiv involvering i 2.-omgang, og hun var veldig lite involvert gjennom kampen.

Ingrid Syrstad Engen - 2 Svak på flere parametere: Duellsvak, pasningssvak og posisjoneringssvak. Syltynt. Hun er anker og skal styre taktpinnen, men hun er ikke i nærheten.

Guro Reiten - 3 Løper stort sett etter ballen gjennom kampen. Bakpå og for sent ute i det aller meste. Brenner en kjempesjanse åtte minutter på overtid.

Caroline Graham Hansen - 3 Kun fem involveringer i 1.-omgang, hvor to er gode, inkludert raidet i det 36. minutt. Hun viser glimtvis hva hun kan, men så må vi spørre: Hvorfor setter ikke Norge henne opp oftere? Knapt synlig eller involvert i 2.-omgang.

Ada Hegerberg - 3 Litt involvert i starten av kampen, men forsvinner mer og mer. Enkle pasningsfeil, og klarer ikke røsrive seg fra stopperne, som hindret de få avslutningsmulighetene.

Julie Blakstad - 3 Åpnet veldig rotete, tok dog ansvar defensivt. Henger altfor langt etter på 1-0, hvor backen får løpe fritt frem.

Emilie Haavi - 3 Kom inn for Blakstad i det 56. minutt, men klarte ikke å markere seg. For upresis.

Vilde Bøe Risa Kom inn det siste kvarteret for Frida Maanum.

Anja Sønstevold Erstattet Thea Bjelde tre minutter på overtid.

Hege Riise - 2 Ingen overraskelser i laguttaket, men laget ser helt paralyserte og livredde ut. Hvordan har Riises inngang til kampen vært? Har det vært for mange beskjeder, slik at de ikke slipper seg løs? New Zealand kommer altfor lett til. Mange spillere presterer under pari. Stort press og åpningskamp, ja, men Riise bør få mye mer ut av dette laget.

Børsen er satt av:

Bengt Eriksen, NRK-ekspert og har tidligere spilt for Vålerenga og Strømmen. Tidligere Skeid-trener og er nå i Jevnaker.

Bengt Eriksen fulgte kampen mellom Norge og New Zealand. Foto: NTB