Vipers må kutte i spillerstallen etter millionunderskudd

Håndballklubben Vipers har hatt flere sesonger med et positivt resultat, men gikk med underskudd i fjor, skriver Fædrelandsvennen.

– Isolert sett er jeg ikke fornøyd med et underskudd, men det var budsjettert slik at vi visste i hele 2022 at det gikk mot et underskudd. Det ble noe større enn budsjett på grunn av høyere lønnskostnader og reisekostnader spesielt til Champions League, sier styreleder Rune Nomeland i Våg HK til Fædrelandsvennen. (NTB)