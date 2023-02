NRK avslører: NIF-topper fulgte ikke opp vedtak om IOC-problematikk

– Ingen av oss er kjent med utviklingen, eller mangelen på sådan.

Det sier ishockeypresident Tage Pettersen til NRK.

Allerede i 2019 fikk nemlig Berit Kjøll oppdraget om å utrede den nåværende samorganiseringen mellom Norges Olympiske Komité (NOK) og Norges idrettsforbund (NIF). Det er ikke blitt gjort.

– I den debatten vi nå står i, hadde det jo vært fint å ha denne avklaringen på plass, fortsetter Pettersen.

Han snakker om det pågående rabalderet i kjølvannet av Astrid Uhrenholdt Jacobsens kontroversielle innlegg under et møte i Den internasjonale olympiske komité (IOC).

Flere har tatt til orde for at det er svært problematisk at styremedlemmer i NIF, også har verv i IOC.

Nå kan NRK fortelle at gruppen som skulle jobbe med denne problematikken, så sent som onsdag kveld, ikke var nedsatt. Det til tross for at rapporten – ifølge styrevedtaket – burde være ferdig innen utgangen av fjoråret.

Dette er vedtaket fra mars 2022 Ekspandér faktaboks Sak 91: Oppfølging av tingvedtak - samorganiseringen av NIF og NOK Generalsekretæren innledet til saken. Leder av NIFs styresekretariat, Magnus Sverdrup, orienterte videre. På Idrettstinget i 2019 ble idrettsstyret «[…] bedt om å utrede til neste Idrettsting hvordan samorganiseringen av NIF og NOK er sett opp mot NIFs verdier; frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Rapporten skal legges som bakgrunn for behandling av spørsmålet om skille av NIF og NOK». Generalsekretæren vil tilrettelegge for oppstart av dette arbeidet i løpet av høsten 2022. Det skal etableres en ressursgruppe på tillitsvalgtnivå som kan fungere som en støtte for administrasjonens oppfølging av saken. En slik ressursgruppe skal bestå av representanter fra: Idrettsstyret

To særforbund

NIFs utøverkomité

Én idrettskrets Administrativt vil arbeidet forankres i generalsekretariatet. Generalsekretæren, sammen med presidentskapet, fikk i oppgave å sette sammen denne ressursgruppen og gi den et endelig mandat. Arbeidet med denne saken bør være ferdigstilt innen utgangen av 2022. Vedtak: 1. Idrettsstyret ba generalsekretæren igangsette oppfølgingen av sak 13.24 fra Idrettstinget i 2019 i henhold til fremlagt rammeverk. Kilde: Norges Idrettsforbunds protokoll fra styremøte nummer 9 2021–2022

– Som president for en OL-idrett, mener jo jeg at NIF/NOK nå taler med to tunger, er Pettersens oppsummering.

Han håper at det kommer en sak til idrettstinget i mai, men trekker frem at tiden begynner å bli knapp for å få til en grundig prosess.

– Jeg tror ikke norsk idrett er klar over det

Pettersen får støtte av Erik Hansen.

– IOC har en klam hånd over norsk idrett. Jeg tror ikke norsk idrett er klar over det, sier han til NRK.

Han var norsk president i bandyforbundet da han i 2019 tok til orde for en diskusjon om å skille styret i NOK og NIF. Hansen mente at norsk idrett var tjent med å skille seg fra IOC og de forpliktelsene som fulgte med å være en olympisk komité.

Nå er han forundret over at problemstillingen nesten fire år senere ennå ikke er belyst.

– Det er noe som skurrer. Det vitner om den usikkerheten som NIF har i henhold til sitt medlemskap som medlem i IOC, og hvordan de skal takle det, fortsetter Hansen.

Den tidligere bandypresidenten sier at han under NIFs ledermøter i Tromsø har minnet idrettstoppene på problemstillingen. Han syns fortsatt det er like problematisk som i 2019 – og det er blitt særlig aktuelt etter debatten rundt russisk og belarusisk deltakelse i internasjonal idrett blusset opp sist uke.

Forvirring rundt gruppen

For saken han tok opp, står protokollført som «trukket» i 2019. Men den ble sendt videre til nytt idrettsstyre. Oppdraget de fikk, var å se nærmere på det, slik at det kunne diskuteres på påfølgende idrettsting i 2020. Da kom pandemien.

Arbeidet ble så vedtatt å fortsette under styremøtene til Norges idrettsforbund i midten av mars 2022.

Idrettsstyret delegerte oppgaven til presidentskapet å sette sammen en ressursgruppe bestående av representanter fra Idrettsstyret, to særforbund, NIFs utøverkomité og én idrettskrets. Generelsekretariatet skulle følge opp saken.

Gruppen skulle starte arbeidet høsten 2022 – og burde ha ferdigstilt en rapport innen utgangen av året, heter det i protokollen fra styremøtet. Den skal etter planen danne grunnlaget for en diskusjon under idrettstinget i mai. Det ble ikke fulgt opp.

Hva har skjedd siden da?

Styremedlem og utøverkomité-leder Astrid Uhrenholdt Jacobsen skriver i en SMS til NRK torsdag kveld at hun ikke er kjent med at gruppen er nedsatt.

Flere kilder tett på prosessen sier til NRK at de ikke er kjent med gruppens eksistens. De har heller ikke hørt noe mer siden dette var tema under styremøtene i mars, og NRK har lest samtlige møteprotokoller uten å finne spor av denne saken.

Torsdag morgen forteller visepresident Sondre Sande Gullord at det er han som skal lede utvalget. Presidentskapet skal nå være i gang med å kontakte aktuelle kandidater. Gruppen har ikke hatt sitt første møte ennå.

IDRETTSPRESIDENT: Berit Kjøll. Foto: Geir Olsen / NTB

Kommunikasjonsrådgiver i Norges idrettsforbund, Finn Aagaard, forklarer det på følgende måte:

– Alle saker som skal behandles på Idrettstinget blir fulgt opp, også denne. Det var flere «bestillinger» fra Idrettstinget i 2019 som ikke ble behandlet på Idrettstinget i 2021 som følge av norsk idretts pandemihåndtering, som var særdeles ressurskrevende for norsk idrett.

Disse spørsmålene stilte NRK til NIF Ekspandér faktaboks Disse spørsmålene sendte NRK til Norges Idrettsforbund tirsdag kveld: På idrettstinget i 2019 ble det bestemt at det nye idrettsstyret skulle legge frem en rapport som skulle danne grunnlag for spørsmålet om å skille styrene i Norges Idrettsforbund fra Norges olympiske komité (sak 13.24). Den skulle legges frem på Idrettstinget i 2020. Hvor langt kom dere i arbeidet med den rapporten? Hva er grunnen til at den ikke ble lagt frem i 2020? Vedtaket ble fulgt opp under Idrettsstyremøtets møte nummer 9 i midten av mars. Der ble det fattet vedtak i sak 91 «oppfølging av tingvedtak – samorganisering av NIF og NOK». I vedtaket heter det: «Idrettsstyret ba generalsekretæren igangsette oppfølgingen av sak 13.24 fra Idrettstinget i 2019 i henhold til fremlagt rammeverk». Videre står det at arbeidet skulle starte høsten 2022 og burde vært ferdigstilt ved utgangen av 2022. Hvor langt er dere kommet i arbeidet med den rapporten? Hvilket mandat har ressursgruppen fått av generalsekretæren og presidentskapet? Hvem sitter i ressursgruppen som skal følge opp tingvedtaket? Hvor mange ganger har ressursgruppen møttes og når forventes det at rapporten foreligger? Hvorfor har det tatt mer enn tre år å ferdigstille arbeidet?

Kjøll selv har ikke anledning til å svare på NRKs spørsmål før fredag, men Aagaard legger til følgende sent onsdag kveld:

– Arbeidet med denne saken har blitt satt i gang (og før NRKs redaksjon har tatt kontakt med NIF i sakens anledning), men dog relativt nylig på grunn av et særdeles høyt arbeidspress i NIFs administrasjon og tilgang på knappe ressurser for gjennomføring av flere store utredningsoppdrag som er gjennomført i perioden.

– Utredningen knyttet til NIF/NOK-saken vil derfor nå holde god fremdrift og vil ferdigstilles innenfor tidsfristen før tingpapirene går ut til organisasjonen, lyder uttalelsen, som ikke kommenterer kritikken fra Hansen og Pettersen.

NRK vet at det skal orienteres om saken under torsdagens møte i Idrettsstyret.

Problematiske dobbeltroller

NRK-kommentator Jan Petter Saltvedt er blant dem som har reist spørsmål ved flere av idrettsstyrets medlemmers dobbeltroller i lys av IOC-uttalelsen om at et stort flertall av utøverne ønsker russiske og belarusiske deltakere tilbake.

Kristin Kloster Aasen og Astrid Uhrenholdt Jacobsen, leder for den norske utøverkomiteen, er også IOC-medlemmer. Det betyr at de omfattes av IOC-charteret.

Tidligere idrettspresident Hans B. Skaset skriver på Facebook at det er problematisk fordi man dermed er forpliktet til å «sikre at charterets bestemmelser og IOC-ledelsens vilje og vedtak blir respektert og iverksatt i norsk olympisk idrett».