– Vi er forbannet, sier landslagssjef for herrenes allroundlag, Eirik Myhr Nossum

Det er i ARD-dokumentaren «Doping Top Secret: Confession. Inside the mind of a doper» at den østerrikske langrennsløperen forteller sin historie om hvordan han systematisk dopet seg for å nå toppen.

Se dokumentaren i NRK TV. Den sendes også på NRK1 22.10.

Det er rystende detaljer seerne får innsyn i. 31-åringen forteller åpent om hvordan han, i utgangspunktet en middelmådig skiløper, har dopet seg for bedre prestasjonene.

Dürr forteller at han til tider tok enorme sjanser for å ikke bli oppdaget. Blant annet før åpningsetappen av Tour de Ski i Oberhof i 2014.

– Jeg gikk ut i bilen i parkeringshuset. Det var ikke så lett å se, og så var slangen allerede inne i blodåren min og i posen med blod. Så var det bare å klemme litt på posen, og blodet strømmet inn igjen. Det gikk veldig raskt, forklarer Dürr.

Han forteller også om at han rett som det var måtte injisere blodet på flyplassen i München eller i sentrum.

Vil ikke se ham i VM

Hans sportslige høydepunkt kom da han slo Petter Northug opp monsterbakken i Val di Fiemme og sikret en overraskende tredjeplass sammenlagt i Tour de Ski.

Siden kom altså forklaringen.

Under OL i Sotsji ble han tatt for doping og etter hvert dømt til to års utestengelse. Nå er utestengelsen over, og denne sesongen har han deltatt i flere offisielle FIS-renn. Skiløperen har allerede varslet at han sikter seg inn på det østerrikske stafettlaget under ski-VM.

PÅ PALLEN: Dürr feirer etter at endte på tredjeplass i Tour de Ski i 2014. Siden viste det seg at østerrikeren var dopet. Foto: GIUSEPPE CACACE / Afp

Det blir i så fall mot Trond Nystads vilje.

Den tidligere landslagstreneren for Norges herrelandslag i langrenn er nå sportssjef i det østerrikske skiforbundet, og vil ikke se Dürr verken i verdenscupen eller VM.

– Jeg synes det er fint at han går på ski, men jeg har ikke lyst å bygge opp fremtiden til Østerrike på en løper som det. Så han må gjerne gå på ski, men ikke så mye i verdenscup eller VM. Der er i hvert fall ikke jeg personlig interessert i å se ham, understreker han overfor NRK.

– Vi er forbannet

Nystad påpeker at mange i Østerrike er skuffet over dopingavsløringene.

– Johannes Dürr er oppvokst under et system der mange jukset, og han måtte lide under det som ny løper. Han skuffet nasjonen og løperne han var på lag sammen med for fem år siden og nå gjør han det igjen.

SKREMT: Landslagssjef for herrenes allroundlag, Eirik Myhr Nossum. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Det er journalist og dopingjeger Hajo Seppelt som har møtt Dürr, samme mann som i sin tid avslørte den russiske dopingen i dokumentaren «The Secrets of Doping: How Russia makes its Winners».

I dokumentaren hevder Dürr blant annet at han ble tilbudt EPO av personer fra det østerrikske støtteapparatet.

I tillegg til EPO brukte han også insulin og veksthormoner. Han hevder også at han ble oppfordret til å bruke astmaspray, selv om han ikke hadde astma.

Dette er blitt avvist av skiforbundet i Østerrike, selv om de ikke utelukker at det kan finnes «sorte får», som det blir formulert i dokumentaren.

– Dette er en historie som er en skrekkfilmvariant for oss som driver med ærlig idrett, sier landslagssjef for herrenes allroundlag, Eirik Myhr Nossum.

– Det er noe vi ikke liker å se, samtidig er det bra å se at han er ærlig om ting i etterkant. Men vi er forbannet på det han har gjort, kommenterer han.

Nossum forteller at han blir skremt av å høre slike historier om doping som Johannes Dürr nå legger frem.

– Men i min naivitet tror jeg at vi konkurrerer med like vilkår mot de vi møter i dag. Jeg sliter med å gjøre jobben min hvis jeg ikke tror på det.

KRITISK: Sportssjef i det østerrikske skiforbundet, Trond Nystad, vil ikke ha Dürr i VM. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Vil utestenge Dürr

Norges sportssjef, Vidar Løfshus, har tidligere uttalt til Expressen at han ikke vil se Dürr på startstreken i VM og at han ønsker skiløperen utestengt på livstid.

Sveriges landslagssjef Rikard Grip beskriver situasjonen som «usmakelig» overfor samme avis.

Martin Johnsrud Sundby håper at dopingdokumentaren kan bidra til antidopingarbeidet.

– Jeg forstår at det kommer en dokumentar og at han forteller historien sin. Hvis det kan bidra til noe positivt i antidopingarbeidet, så er det kanskje bra, sier Sundby, og legger til:

– Dette er én historie - og heldigvis en veldig sjelden historie, og det er jo bra at det er så få av de, forteller han.