Nossum innrømmer gambling: – Vi går «all in» på Simen

– Vi går all in for Simen, sier Nossum til NRK.

Han forteller at Krügers CT-verdier er på vei oppover. Nå håper Nossum at Lyn-løperen er på plass i Beijing om en uke.



– Han føler seg frisk og har fått sykkel på rommet. Ting går riktig vei, sier treneren.

Harald Østberg Amundsen, Norges reserve, er sendt hjem fra høyden i Nord-Italia. Nossum innrømmer at det er en «gamble», men understreker at de er villig til å ta den risikoen.



– Det er en verdensnyhet. Jeg er veldig glad for resultatene til Simen i det siste. Jeg kan avsløre at vi går for å få Simen hit. Vi har sendt hjem Harald fra høyden, sier allroundtreneren.

Mener løypene passer perfekt

Nossum er særdeles positiv til at Krüger stiller fra start på 50-kilometeren, til tross for at 28-åringen fortsatt ikke har testet negativt enda.

– Det var veldig positive PCR-svar vi fikk de siste dagene, og vi får nye i dag. Jeg tror han kommer hit (til Beijing) 11. eller 13 februar, sier Nossum.

SATSER PÅ KRÜGER: Allroundtrener Eirik Myhr Nossum. Foto: Anders Boine Verstad / NRK

NRK møter også den britiske langrennsløperen Andrew Musgrave i løypene i Zhangjiakou.

– Denne løypa hadde passet ekstremt bra for Simen Hegstad Krüger. Jeg håper han kommer seg til femmila, sier Musgrave.

Det er NRKs langrennskommentator Jann Post enig i, men han tror ikke det blir en enkel reise for Krüger.

– Det er en utfordrende situasjon å få testene på riktig nivå og det å kjempe om medaljer. Han kommer ikke hit for å være turist og kjempe om 15.-plass, sier Post.

Fortsatt i isolasjon

Lyn-løperen testet positivt for koronaviruset i Seiser Alm, og har blitt der siden. Han sa i sitt første intervju etter den påviste smitten at satset alt for å gå femmila i OL.

– Jeg kan si at jeg er forsiktig optimist. Jeg er fullstendig klar over realiteten oppi dette her. Ting skal gå min vei om jeg klarer å komme meg på et fly østover.

– Men så lenge det er en bitte liten mulighet, så skal jeg holde på det halmstrået, sa Krüger, som fortsatt er i karantene i Italia.

Post mener ti dager på hotell i isolasjon gjør at Krüger stiller svekket om han kommer seg til Kina.

– Spørsmålet er om helsen er 100 prosent, 90 prosent eller 80 prosent. Det er kun 100 prosent som holder her, sier langrennskommentatoren.