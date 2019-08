Norway Cup reddet livet hans: – Uten det hadde jeg vært død eller alkoholmisbruker

Som 11-åring ble Kanyi plukket ut til å spille for Mathare United i Norway Cup.

Han vokste opp i Nairobi, i slummen som blir karakterisert som en av verdens verste slummene i Afrika, og hadde aldri vært utenfor Keynas landegrenser. Men sommeren 1997 skulle vise seg å bli starten på en eventyrhistorie.

SPILLER I 97: Kanyi spilte selv Norway Cup sommeren 1997. Foto: Privat

– Jeg kunne ikke snakke engelsk før jeg kom til Norway Cup. Jeg kunne bare spørre om vann og mat, forteller Kanyi.

Det fremstår som han husker møtet med Norway Cup og reisen for 22 år siden som den fant sted i fjor, når NRK møter han på den samme sletta som endret livet hans for alltid.

– Her jeg ble inspirert til å drømme stort. Jeg kunne bli det jeg selv ønsket å bli, fortsetter han.

– Alle i slummen drømmer om å spille Norway Cup

Vi skrur tilbake tiden 22 år. Mathare United, som Elijah reiste og deltok med sommeren 97, har med ett lag på Norway Cup for tredje året på rad.

Sommeren 2019 deltar Mathare United på Norway Cup for 28. gang og 24. året på rad, noe som betyr at de har vært tilstede på Ekebergsletta hvert år siden 1995.

Hjemme i Nairobi lever barna i de aller fattigste kårene man kan forestille seg. Og fellesskapet som Mathare Youth Sports Association (MYSA), organisasjonen som barna er en del av skaper, hjelper dem til å styre unna kriminalitet og dop.

FORNØYD: Grunnlegger og styreformann i MYSA, Bob Munro t.v., trodde ikke organisasjonen skulle få så mye påvirkningskraft da den ble opprettet i 1987. – Vi skaper vi nye rollemodeller og forbilder for yngre generasjoner, men jeg hadde aldri trodd det skulle bli så vellykket, sier Munro. Foto: Jørgen Ryggvik Karlsen / NRK

Det har ført til at over 1000 unge jenter og gutter har fått muligheten til å oppleve Norge og delta på Norway Cup de siste 24 årene. Samtidig som de har fått et avbrekk fra livet i slummen i bydelen Mathare i hovedstaden Nairobi.

– Alle barna som spiller fotball i Nairobi drømmer om å spille Norway Cup fordi de kjenner noen som har vært her. For disse er deltakelse i Norway Cup som å være i himmelen, forteller Kanyi.

Hverdagen i Nairobi skiller seg kraftig fra Norway Cup-tilværelsen. Her er de nesten som kjendiser på sletta, med de gjenkjennelige gule draktene.

Kanyi forklarer derfor at MYSA og fotballen fungerer som en mulighet til å fortrenge inntrykkene de blir utsatt for i slummen.

– Når man spiller fotball glemmer man disse problemene, slik som hva man skal spise etter kampen, eller hvordan det er å leve uten mat. For under kampen er det kun fotballen som er fokus. Etter kampen begynner tar man innover seg de problemene igjen.

– Fotball betyr alt i livet

I år er Kanyi med som leder for J14-laget fra Mathare United. Samtidig er han dokumetarskaper i Kenya, og lager for øyeblikket en dokumentar om jentene som fikk muligheten til å reise i år.

DOKUMENTAR: Kanyi lager en dokumentar om jentene som spiller cupen i år. Foto: Jørgen Ryggvik Karlsen / NRK

Det er andre gang han er tilbake i Norge siden han selv deltok i verdens største fotballturnering i 1997, og han er veldig tydelig på hva dette betyr for ham.

– For meg har virkelig fotball betydd alt i livet. Hadde det ikke vært for fotballen, hadde jeg ikke stått her og snakket med dere.

– Så du hadde ikke stått og snakket med oss hvis det ikke hadde vært for MYSA og Norway Cup?

– Jeg hadde mest sannsynlig vært død eller alkoholmisbruker i slummen i Nairobi. Det er de eneste alternativene for dem som ikke har utdanning, sier Kanyi, som selv har mistet to brødre som følge av alkoholproblemer, før han fortsetter:

– Derfor er jeg veldig takknemlig for at jeg fikk muligheten til å spille Norway Cup. Gjennom cupen har fotballen hjulpet meg, og det hjelper også andre til å holde seg unna dop og kriminalitet. Det gjør det mulig å realisere drømmer.

– Skaper rollemodeller

I Norge blir spillerne tildelt vertsfamilier som de bor hos før turneringen starter, før de innlosjeres på skole under selve cupen, som betyr langt mer enn bare sportslige resultater.

– Det handler om å bli inspirert for å leve et bedre liv. For dem som tror det er negativt å ta unge barn som lever i fattigdom til Norge for å se hvordan det er her, skjønner ikke hvordan situasjonen er, forklarer Kanyi.

Generalsekretær i Norway Cup, Pål Trælvik, er strålende fornøyd med å ha det kenyanske laget til stede på Ekebergsletta.

– Slike historier treffer dypt i sjelen. Jeg tror det er et veldig viktig poeng å ta de hit slik kan se hvordan vennskap og forståelse fungerer i integreringen, sier Trælvik.

Atle Sundelin var turneringsleder i Norway Cup da Mathare United kom til Norge i 1995, og utdyper Kanyis forklaring:

Mange spør meg om hvorfor vi bringer unge fra de fattigste områdene til rike Norge, før de reiser hjem igjen til fattigdommen. Vi gjør det fordi det finnes mange eksempler på at de får motivasjon og inspirasjon til å kjempe seg ut av fattigdommen senere, sier Sundelin.

I dag har det ført til at organisasjonen blir ledet og organisert av ungdom som tidligere har vært en del av MYSA, og har ledet mange barn og unge med deres respektive familier ut av slummen.

Blant annet har J14-laget som spiller årets turnering, til tross for sin unge alder mye ansvar i organisasjonen, lagledere for årsklassene under dem.

- Vi skal være stolte av hver eneste en som greier å kjempe seg ut av fattigdommen, sier Sundelin.