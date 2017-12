Northugs OL-plan er klar

Landslagstrener Arild Monsen og Petter Northugs trener Stig Rune Kveen har etter et møte på nyttårsaften, lagt planen for Northug frem mot OL.

Det har vært snakk om Northug skulle gå skandinavisk cup i Piteå neste helg.

– Om Petter selv ønsker det går han i Piteå til helgen, men dette er ikke noe krav fra vår side, sier Arild Monsen i følge en pressemelding fra Skiforbundet.

Men selv har Northug via sin trener Stig Rune Kveen sagt at det er tvilsomt at han går der.

NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland tror det hadde vært fornuftig av langrennsstjerna å stille opp i Skandinavisk cup.

– Det å gå løp er formutløsende, og Petter har ikke gått mange konkurranser, så jeg tror det er fornuftig å gå renn i den posisjonen han er i nå, sier Aukland.

Bør gå i NM

– Petter bør gå sprinten i NM på Gåsbu om han har mål om å gå OL-sprint, og i tillegg et distanserenn her, dvs enten 15-kilometer fri teknikk eller 30 kilometer skiathlon, sier Monsen.

Petter Northug har fått tilbud om å reise til Planica når verdenscupen går av stabelen der senere i januar.

– Etter NM har vi gitt Petter tilbud om plass til World Cup i Planica hvor han kan gå begge dager med klassisk sprint lørdag 20. januar og 15 km klassisk søndag 21. januar. Disse konkurransene vil da gi grunnlag for et evt OL-uttak, sier landslagstreneren.

FØRSTE SKIRENN: Petter Northug gikk i dag første konkurranse siden fiasko-helgen på Lillehammer i starten av desember.

Må levere

NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland mener dette er positivt for Petter Northug.

– Det er en veldig viktig beskjed for Petter Northug å få klarsignal om gå Planica. Da kan han fokusere på trening og slippe å måtte prestere i alle konkurransene han skal delta i. og fokusere på det som er riktig for å vise at han er i form i et verdenscup-renn.

Men Aukland er fortsatt usikker på skistjerna.

– Status Petter Northug er fortsatt uviss. Men Petter går renn og leverer bra ifølge han selv og treneren, og det er positivt. Nå må han levere i flere renn framover, og ikke minst et godt resultat resultater i Planica for å være aktuell.

Petter Northug selv ønsker sine omtrent 415 000 følgere på Instagram godt nyttår med dette bildet:

Northug nest-raskest

Tidligere på nyttårsaften gikk Northug Strindheimsstafetten, og der var det kun Johannes Høstflot Klæbo som hadde bedre etappetid enn han. Northug gikk andre etappe for Strindheim, og sammen med broren Even og Lars Ove Aunli tok de andreplassen bak Klæbos Byåsen.

– Den responsen og det jeg så der var betryggende. Han så veldig pigg ut da han dro til, sier trener Stig Rune Kveen til NRK.